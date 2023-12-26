الطقس اليوم في مملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء في مملكة البحرين سيكون- بإذن الله- رطباً في البداية ثم يتحول إلى معتدل مع بعض السحب.





الرياح شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً.





ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.





درجة الحرارة العظمى 25 م والصغرى 17 م .. الرطوبة النسبية العظمى 95% والصغرى 35%.





أعلى مد في الساعة 5:35 مساء وفي 5:15 صباحاً وأدنى جزر في الساعة 11:45 مساء وفي 11:10 صباحاً.





شروق الشمس في تمام الساعة 6:23 صباحاً والغروب عن الساعة 4:53 مساء.





بزوغ القمر في الساعة 4:15 مساء والأفول في الساعة 6:45 صباحاً.