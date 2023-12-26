تغطية طبية شاملة لمهرجان أم الإمارات من خلال ريسبونس بلس

(MENAFN
- Click On Group) يواصل فريق ريسبونس بلس ميديكال التابعة لمجموعة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ، في توفير تغطية طبية كاملة لمهرجان أم الإمارات الذي يقام في العاصمة أبوظبي وتستمر فعالياته حتى 31 ديسمبر.
وقد تم تعيين ريسبونس بلس ميديكال للسنة الثالثة على التوالي لإدارة الخدمات الطبية في مختلف مواقع المهرجان، حيث شمل الفريق الطبي 11 متخصصاً ومدرباً من خبراء طوارئ ومسعفين وممرضين، بالإضافة إلى ثلاث سيارات اسعاف في الموقع. كما امتدت التغطية الطبية للمهرجان لتشمل منطقة الظفرة والعين، حيث تم تشكيل 7 وحدات طبية وسيارة اسعاف في كل موقع.
ومن الجدير بالذكر بأنه خلال الخمس سنوات الماضية، استطاعت ريسبونس بلس ميديكال أن تصبح الشريك المفضل فيما يخص خدمات الطوارئ الطبيّة العالية المستوى لتغطية الفعاليات الرياضيّة والترفيهيّة الكبرى في الإمارات والمنطقة.
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