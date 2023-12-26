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وفاة وإصابة 23 شخصاً في حادث مروع بمصر

12/26/2023 12:25:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توفي 3 أشخاص وأصيب 20 آخرون، أمس الاثنين، في حادث مروع في محافظة قنا بصعيد مصر .


وكشفت وسائل إعلام مصرية أن الحادث وقع إثر
تصادم مركبة نقل "تريلا"
مع 4 سيارات
على كوبري الشيخ يونس، بجوار مسجد السيد عبدالرحيم القناوي ببندر قنا، وتم الدفع بـ22 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

وأسفر الحادث حتى الآن عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 20 آخرون وتم نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على سائق
المركبة المتسبب في الحادث المروع بعد تصادمه مع 4 سيارات.

وكشفت التحريات تفاصيل الحادث المروع أن "تريلا "نقل كانت مسرعة تصادمت مع 4 سيارات "2 ميكروباص وتاكسي وتروسيكل" إضافة لتصادمها في بعض المواطنين وأسفرت الواقعة عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى قنا الجامعي .

وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الحادث للمعاينة والكشف عن الأسباب الكاملة لسبب وقوع الحادث، وتم القبض على سائق التريلا ورفع السيارة التاكسي سريعًا قبل انفجاره لوجود أسطوانة بوتاجاز بداخله.

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