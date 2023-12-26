شهداء وجرحى في خانيونس مع استمرار العدوان على غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة /PNN /استشهد عدد من المواطنين، فجر اليوم الثلاثاء، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرين، إضافة لعدد من المفقودين جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا يعود لعائلة النجار في قيزان النجار جنوب خان يونس، كما قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة أبو رزقة في الحي الهولندي غربي المدينة.
كما قصف الطيران الحربي الاسرائيلي محيط مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي قطاع غزة، وتواصل القصف المدفعي واستهدف وسط المدينة.
وفي رفح، وصل عدد من الإصابات للمستشفى الكويتي جراء قصف منزل لعائلة العمصي بالقرب من ميدان النجمة وسط المدينة، كما قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم الشابورة وسط رفح جنوب القطاع.
كما استهدف طيران الاحتلال الحربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة
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