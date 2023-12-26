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حماس: مخطط الهجرة الطوعية سخيف وتسويق لفشل الاحتلال

12/26/2023 12:16:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عقبت حركة المقاومة الإسلامية حماس على ما تحدث عنه نتنياهو حول عمله مع دول لتمرير مخطط "هجرة طوعية" لأبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان صحفي: "إن هذا مخطط سخيف ومحاولة لتسويق أوهام لإطالة أمد العدوان بعد فشله وجيشه النازي في تحقيق أهدافهم".


وزادت: "ظاناً أنه يستطيع أن يهرب من استحقاق وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية".


وتابعت: "شعبنا الفلسطيني المرابط أكد موقفه الحاسم برفض الترحيل والنزوح، وأن لا هجرة ولا خيار سوى الثبات على أرضنا".


وأضافت: "ولن يسمح لهذا العدو الغريب الدخيل على أرضنا بأن يمرّر أي مخطط يطمس فيه قضيتنا أو يُبعد فيه شعبنا عن أرضه ومقدساته".


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