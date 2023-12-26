جيش الاحتلال يقتحم مخيمي طولكرم ونور شمس بالضفة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي طولكرم بالضفة الغربية وحاصرت مخيمي طولكرم ونور شمس، في حين شهدت مواجهات أمس الاثنين إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال واعتداءات المستوطنين.



وفي وقت متأخر من مساء الاثنين وفجر الثلاثاء، اقتحمت قوات إسرائيلية مدعومة بجرافات مدينة طولكرم، وحاصرت مخيمي طولكرم ونور شمس، على وقع اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.



وتداول نشطاء مقاطع فيديو لمركبات عسكرية تدخل المدينة ترافقها جرافة، مع سماع أصوات إطلاق نار.



وكانت قوات الاحتلال شرعت في اقتحام مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية من محورها الغربي، وحاصرت مخيم نور شمس وتمركزت عند مداخله الرئيسية.



كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتونيا غربي رام الله، ودهمت محلا بالمنطقة الصناعية بين رام الله وبيتونيا.

