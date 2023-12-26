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طوفان الأقصى يصيب قطاع المقاولات في إسرائيل بالركود

12/26/2023 12:16:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف تقرير حديث لوزارة الإسكان الإسرائيلية تراجعا بنسبة 15% في عمليات البناء الجديدة، وهو ما يشير إلى ركود في سوق العقارات ضغط على كل من العرض والطلب.


وتشير البيانات الصادرة عن المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء إلى أنّه بينما يستمر الطلب على الشقق الجديدة والقائمة في الانخفاض بشكل مطرد، فإن جانب العرض، كذلك، في حالة توقف تام، مع انخفاض كبير في عمليات البناء، ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هوى عدد تعاملات الشقق 54% مقارنة بالشهر نفسه من 2022، وهو ما عدّته صحيفة جيروزاليم بوست "أمراً مثيرا للقلق".


ويظهر التقرير أنه تم الشروع في بناء 61 ألف و620 شقة منذ أكتوبر 2022 إلى سبتمبر 2023، بانخفاض نسبته 14.4% على أساس سنوي، لكن إجمالي أعمال البناء، بعد شطب الشقق المهدمة، يبلغ نحو 57 ألف و650 وحدة.


وذكرت الصحيفة أنّ هذه الأرقام لا تعكس بشكل كامل تأثير عملية طوفان الأقصى والحرب على قطاع غزة، والتي أدت إلى تباطؤ أكبر في قطاع البناء والتشييد منذ السابع من أكتوبر.


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