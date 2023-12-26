أكسيوس: وزير إسرائيلي سيناقش مع بايدن تقليص الحرب على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يصل إلى واشنطن اليوم الثلاثاء للاجتماع بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وحسب المصادر نفسها، فإن الوزير الإسرائيلي سيناقش في واشنطن تقليص الحرب على غزة والانتقال إلى عملية منخفضة الشدة، كما أنه سيناقش أفكار نتنياهو بخصوص حكم غزة بعد الحرب.
وذكر موقع أكسيوس أن هناك خطة إسرائيلية متوقعة تقضي بخفض العمليات في غزة بحلول نهاية يناير/كانون الثاني المقبل.
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