أكسيوس: وزير إسرائيلي سيناقش مع بايدن تقليص الحرب على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يصل إلى واشنطن اليوم الثلاثاء للاجتماع بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.



وحسب المصادر نفسها، فإن الوزير الإسرائيلي سيناقش في واشنطن تقليص الحرب على غزة والانتقال إلى عملية منخفضة الشدة، كما أنه سيناقش أفكار نتنياهو بخصوص حكم غزة بعد الحرب.



وذكر موقع أكسيوس أن هناك خطة إسرائيلية متوقعة تقضي بخفض العمليات في غزة بحلول نهاية يناير/كانون الثاني المقبل.

