وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء مقابلات شخصية - أسماء

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء مقابلات شخصية - أسماء
التاريخ
12/26/2023 12:16:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية والبلديات بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، مرشحين لإجراء المقابلات الشخصية .
كما أعلنت عن وظائف شاغرة .
وتاليا التفاصيل:
MENAFN26122023000208011052ID1107656449
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.