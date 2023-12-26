مالية النواب تناقش اليوم موازنة 4 وزارات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تواصل اللجنة المالية في مجلس النواب، الثلاثاء، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لعدد من الوزارات والدوائر التابعة لها، فيما تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب لمناقشة قضايا عدة.



وتناقش اللجنة المالية خلال اجتماعها موازنات كل من وزارة الشباب، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والدوائر التابعة لها، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والدوائر التابعة لها، وزارة المياه والري والدوائر التابعة لها.



وتطلع لجنة البيئة والمناخ خلال اجتماعها، على دور وزارة الطاقة باستخدام الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.



وتلتقي لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية، الأمناء العامين للأحزاب الأردنية لبحث موضوع تعزيز وتمكين مشاركة الشباب في حياة السياسة.

وتجتمع اللجنة الإدارية النيابية، لمناقشة الواقع الاداري لوزارة النقل.

