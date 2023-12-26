الاحتلال يعتقل الأسيرة المحررة خالدة جرار في رام الله

الاحتلال يعتقل الأسيرة المحررة خالدة جرار في رام الله
التاريخ
12/26/2023 12:16:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الأسيرة المحررة خالدة جرار من منزلها في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
واعتقلت خالدة جرار مرات عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وقضت بموجبها عدة سنوات في السجون أغلبها في الحبس الإداري دون تهمة، قبل الإفراج عنها عام 2021.
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