Tuesday, 26 December 2023 10:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من رام الله

12/26/2023 12:16:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ستة مواطنين فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر لـ "وفا " ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسرى المحررين القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار من حي الارسال، واحسان اشتية من حي المصايف، ورامي فضائل من حي الطيرة في رام الله، والشاب أيوب حمدان من حي جبل الطويل بالبيرة,
كما اعتقل جيش الاحتلال فادي باجس الريماوي، وجمال كمال الريماوي من بلدة بيت ريما، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غربا، وداهمت محلا تجاريا في المنطقة الصناعية.




MENAFN26122023000208011052ID1107656445

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث