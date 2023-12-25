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محافظ الأحمدي جهود رسمية وأهلية حثيثة لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد

12/25/2023 11:28:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثمن محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الجهود الرسمية والأهلية لخدمة الشأن الزراعي والاستهلاكي في البلاد، مؤكدا الدور الرائد للجهات ذات الاختصاص الحكومية والأهلية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للزراعة والجمعيات الزراعية التعاونية في هذا الشأن، ومساهمتهما في خدمة الزراعة وتوفير احتياجات المزارعين، متطلعا الى المزيد من الخدمات التي تعود بالنفع على المواطنين بوجه عام وعلى المزارعين بصفة خاصة.
واطلع الخالد ـ خلال استقباله رئيس مجلس ادارة جمعية الوفرة الزراعية التعاونية م. نايف عايض علوش، وأمين صندوق الجمعية ماضي محمد الهاجري، ورئيس لجنة المشتريات د. أحمد زيد العازمي، ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية ناصر محمد الحمدان، ورئيس لجنة الشؤون الادارية والمالية حسن منصور الدوسري ـ على مجمل انشطة ومستجدات العمل والخطط المستقبلية للجمعية، مؤكدا أن محافظة الأحمدي تفخر باحتوائها على إحدى أهم المناطق الزراعية المنتجة بالبلاد وهي منطقة الوفرة الزراعية، مشددا على أن جميع أجهزة الدولة الرسمية لا تألو جهدا لتوفير الاحتياجات الخدمية والاستهلاكية المختلفة للمواطنين والمقيمين، خاصة قاطني المناطق الحدودية والعاملين في مزارع منطقة الوفرة وغيرها من المناطق على نحو خاص نظرا لمساهمتهم الفاعلة في تحقيق الأمن الغذائي بالبلاد.

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