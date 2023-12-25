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الخارجية نتابع ملابسات اختفاء مواطن في الأنبار

12/25/2023 11:28:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سلطان العبدان - عبدالعزيز المطيري و«كونا»
أجرى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين لمعرفة ملابسات اختفاء مواطن كويتي في محافظة الأنبار. وقالت «الخارجية» في بيان لها إن وزير خارجية جمهورية العراق أبدى اهتماما وحرصا كبيرين لمعرفة مصير المواطن، مشيرا إلى أن السلطات العراقية تجري حاليا وعلى أعلى المستويات تحقيقا بهذا الخصوص لكشف ملابسات الاختفاء. وذكرت أن وزير الخارجية أوضح أن الوزارة تتابع عن كثب مع سفارتنا لدى جمهورية العراق، ومن خلالها مع الجهات العراقية المعنية للكشف عن مصير المواطن وضمان سلامته. وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير ان ‏الواجب على الحكومة، وهو من صميم «تصريف العاجل من الأمور»، التحرك الفوري والسريع لإطلاق سراح المختطفَين أنور جليدان الظفيري وفيصل جابر المطيري، وأن تستخدم كل الوسائل الديبلوماسية، ومخاطبة أعلى السلطات في الجمهورية العراقية من أجل ذلك. من جهته، قال النائب أ.د.حمد المطر: تواصلت مع وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وأبلغني بأنهم في مرحلة جمع المعلومات، والتواصل مع الطرف العراقي قائم. وفي الإطار ذاته، قال النائب ماجد المطيري: تواصلت مع وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وسفير العراق في الكويت لمعرفة التحركات الديبلوماسية بشأن مصير المختطفَين والتأكد من سلامتهما. وشدد النائب خالد المونس على ان ‏وزارة الخارجية‬ مطالبة بالتحرك بشكل عاجل لمتابعة ما نشرته وسائل إعلام عراقية عن اختطاف شخصين، داعيا إياها إلى اتخاذ كل ما يلزم لضمان سلامتهما. وفي السياق ذاته، قال النائب د.عبدالكريم الكندري إن على «الخارجية الكويتية» وبعثتنا الديبلوماسية في العراق التحرك بشكل فوري لإنهاء حادث المختطفَين. وأكد النائب عبدالله فهاد ان سلامة المواطنين داخل الكويت وخارجها خط أحمر. وأضاف: تواصلت مع وزير الخارجية للوقوف على تفاصيل خبر اختطاف شخصين في العراق أمس، وما تم اتخاذه من خطوات كويتية في سبيل إطلاق سراحهما فورا، وأبلغني الوزير باهتمامه الشديد بالأمر، وهم الآن في مرحلة التأكد من كل التفاصيل والمعلومات التي تحصلوا عليها بشأن ما حدث، وأنه أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره العراقي لمعرفة الملابسات. من جهته، قال النائب بدر نشمي: نتابع بكل حرص واهتمام مع وزارة الخارجية وبعثتنا الديبلوماسية في العراق قضية المختطفَين، ونسأل الله أن يحفظهما من كل شر، وان يعودا سالمين غانمين. وفي الإطار ذاته، قال النائب عبدالهادي العجمي: ‏أبلغني وزير الخارجية في اتصال معه بأن الجهود مستمرة للكشف عن تفاصيل حادث الخطف في العراق أمس، وأنه تواصل مع نظيره العراقي الذي أبلغه بأن الأمر مازال ملتبسا والمعلومات متضاربة وغير مؤكدة بشأن هوية الخاطفين حتى الآن. وقال النائب متعب الرثعان: على وزير الخارجية مضاعفة الجهود المبذولة لسرعة تأمين وسلامة المختطفَين في العراق أنور جليدان الظفيري وفيصل جابر
المطيري.
المضف: ضرورة التنسيق مع الجهات العراقية
طالب رئيس اللجنة الخارجية البرلمانية النائب عبدالله المضف وزارة الخارجية ببذل كل الجهود الديبلوماسية والتحرك بشكل عاجل لتحرير المواطن المختطف في الأراضي العراقية، مشددا على ضرورة التنسيق مع الجهات الأمنية هناك بهذا الشأن، ومؤكدا أن لجنة الشؤون الخارجية ستتابع عن كثب جميع التحركات الكويتية والعراقية حتى يتم تحرير المواطن المختطف.
مسؤولان أمنيان عراقيان: عملية بحث واسعة النطاق للعثور على المختطفَين
الأنبار ـ رويترز: قال مسؤولان أمنيان عراقيان أمس ان مواطنا كويتيا وآخر سعوديا اختطفا أثناء رحلة صيد في منطقة صحراوية بالعراق الأحد الماضي. وأضافا ان قوات الأمن بدأت عملية بحث واسعة النطاق عن المختطفين.
وأكد ضابط كبير بالشرطة وقوع عملية الاختطاف في منطقة صحراوية بين محافظتي الأنبار وصلاح الدين.
وقال المسؤولان إن التحقيقات الأولية أظهرت ان إحدى مركبات الصيادين تعرضت لهجوم من قبل مسلحين وانقطع الاتصال مع المختطفين الاثنين. وأضاف المسؤولان الأمنيان ان المنطقة الصحراوية المترامية الأطراف معروفة بأنها مكان اختباء لجماعات لاتزال نشطة من قبل تنظيم داعش الإرهابي.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الحادث. وكثيرا ما يقوم الصيادون من دول الخليج برحلات الى صحراء العراق الجنوبية والغربية بحثا عن الصقور. وقال أحد ضباط الشرطة لـ «رويترز»: كان الصيادان يتحركان في منطقة صحراوية مترامية الأطراف، وهو أمر خطير للغاية، لأن تنظيم «داعش» الإرهابي لايزال ينشط هناك.

  • عبدالله المضف: اللجنة الخارجية ستتابع التحركات الكويتية والعراقية بشأن قضية الاختطاف
  • نواب يطالبون وزارة الخارجية بسرعة التحرك للإفراج عن المواطن المختطف في ((الأنبار العراقية))

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