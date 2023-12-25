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دواوين الكويت الخطاب السامي تضمن حكمة المسؤول عن رعيته ونظرة المتفحص لحقائق الأمور

12/25/2023 11:28:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشاد تجمع دواوين الكويت بالخطاب السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في مجلس الأمة بعد أداء سموه لليمين الدستورية وما تضمنه من حكمة الراعي المسؤول عن رعيته، ونظرة المتفحص لحقائق الأمور، مؤكدا اننا نمر بمرحلة بالغة الدقة تتطلب وضع مصلحة الكويت الغالية فوق كل اعتبار.
وقال تجمع دواوين الكويت في بيان له: ندعو المولى عز وجل أن يرحم سمو الأمير الراحل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد ونستذكر بكل الاعتزاز والفخر مواقف وشخصية الفقيد الخالدة، الذي كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه ومثل هؤلاء يفجعنا موتهم وترحل عنا أجسادهم ولكن تبقى ذكراهم وأثرهم وأعمالهم خالدة وماثلة في ذاكرة الكويتيين والتاريخ جيلا بعد جيل، كما نسأل المولى أن يحفظ الكويت وأرضها ووحدة أهلها، وأن يمن على صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بموفور الصحة والعافية، ويمده بعونه وتوفيقه في كل ما فيه خير الكويت وصون استقرارهـــا ورفعة شأنهــــا.
وأضاف البيان: تابعنا باهتمام وأثلج صدورنا الخطاب السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في مجلس الأمة يوم الأربعاء 20 ديسمبر بعد أداء سموه لليمين الدستورية وما تضمنه من حكمة الراعي المسؤول عن رعيته، ونظرة المتفحص لحقائق الأمور، حيث إننا نمر بمرحلة بالغة الدقة وتتطلب وضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار.
وتابع: وفي ظل ما نعيشه من واقع وعبث ممنهج وغير مسؤول، بممارسات وسلوكيات وتجاوزات صارخة على القانون من البعض دخيلة على المجتمع الكويتي، غير واعين لما يحيط بنا من مشاهد وأحداث، مما يهدد لحمة مجتمعنا وتآلف أفراده وتغيير هويته، وخلق مواقف معكوسة ومعايير مزدوجة في تفسير الدستور والدفاع عنه لتحييد أركان الدولة ومؤسساتها التشريعية والقانونيـة، وبلغنـــــا منعطفا خطيرا لا يخدم مصلحة الكويت وأهلها ولا مكانتها وهيبتها، ولم يعد من الحكمة ولا المصلحة العليا للبلاد السكوت عنه ومن أي طرف، فمصلحة الكويت وأمنها واستقرارها لا تعادلها مصلحة أي فرد، والأمن الداخلي يمثل الركيزة الأولى والأساسية لاستقرار أي دولة، وغيابه يشكل الخطر الأكبر الذي يهدد استقرارها وأمنها ووجودها، وقد قلناها مرارا وتكرارا «لا تنمية ولا تطوير ولا إصلاح يرجى إن فقدنا الأمن وخسرنا الأمان والاستقرار».
وزاد: أين نحن من الديموقراطية التي فيها مصلحة الوطن والمواطن؟! وأين التوافق الحكومي - النيابي المفترض أن يتجلى لحل قضايا الوطن والمواطن والتي تراكمت بمرور الأيام؟! بل أين هي الوعود الحكومية بالإصلاح والتنمية؟!
لقد أرهقتم الكويت وأتعبتم أهلها وهم ينظرون إلى بلدهم الذي كان يدعى في يوم «جوهرة الخليج» وقد خبا بريقه أو كاد يخبو، وبلغت الأمور من السوء مداها حتى تراجعت الخدمات ككل، والمطلوب سلطة تنفيذية حازمة وفاعلة لاسترداد هيبة الدولة والقانون، بنهج جديد ورؤية حاسمة فعلا لا قولا ووفق خطة إصلاحية شاملة محددة الوقت والأهداف لا تتغير بتغير الأشخاص، ضمن إطار من التعاون والإنجاز الحقيقيين مع مجلس الأمة، حفظ الله الكويت وقيادتها وأهلها من كل مكروه.

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