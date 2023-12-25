بالفيديو الطبطبائي برنامج الإعلام التربوي باكورة التعاون بين الصحافيين والتطبيقي بإشراف ابن الهيثم



الراشد: التأكيد على الشراكة المجتمعية ودور جمعية الصحافيين في دعم وتدريب موظفي الدولة بقطاعاتها المختلفة العازمي: التخطيط لتنظيم برامج متخصصة ومتنوعة في الإعلام الأمني

والصحي والبيئي والنفطي



عبدالله الراكان

اختتمت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب البرنامج التدريبي المشترك بين الهيئة وجمعية الصحافيين، والذي استمـر علـى مـــدى 6 اسابيع متفرقة بمعدل 90 ساعة تدريبية من بداية اكتوبر الماضي في مركز «ابن الهيثم»، حيث تم تكريم المشاركين بحضور رئيس جمعية الصحافيين الزميل عدنان الراشد. وقال نائب المدير العام للتدريب في الهيئة م.جلال الطبطبائي ان برنامج الإعلام التربوي يعتبر الاول من نوعه المتخصص في «الإعلام التربوي»، ويقام تحت ادارة واشراف مركز ابن الهيثم في قطاع التدريب بالشراكة الاستراتيجية مع جمعية الصحافيين.

برامج متنوعة

واضاف الطبطبائي، في كلمته خلال حفل ختام البرنامج: ان الانطباع العام لدينا أن البرنامج ناجح بكل المقاييس، خاصة ما يتعلق بحضور الطلبة والفرحة الكبيرة الواضحة على الخريجين، موضحا ان هذا البرنامج اول باكورة تعاون مع جمعية الصحافيين، وهناك الكثير من البرامج الاخرى والمتنوعة في المستقبل مثل برنامج الإعلام العسكري والصحي، وغيرها من المجالات.

توأمة وتعاون

من جهته، أكد رئيس جمعية الصحافيين الزميل عدنان الراشد أن التوأمة والتعاون بين جمعية الصحافيين والهيئة العامة للتعليم التطبيقي جاءت بعد تبني نائب المدير العام لقطاع التدريب في «التطبيقي» م.سيد جلال الطبطبائي للجمعية وبمشاركة مدير الهيئة د.حسن الفجام، مشيرا إلى ان البرنامج التدريبي جاء للتأكيد على الشراكة المجتمعية ودور جمعية الصحافيين في دعم وتدريب موظفي مؤسسات الدولة بقطاعاتها المختلفة وخاصة في المؤسسات التعليمية والأكاديمية على «الإعلام التربوي». وأضاف الراشد: ان الجمعية سعت بكل طاقتها وأساتذتها وفرقها للإعداد الجيد لهذه الدورة وإنجاحها بالتعاون مع «التطبيقي»، كما سعت الجمعية في السابق إلى إجراء دورات مماثلة بالتعاون مع وزارة التربية، إلا أن إدارة الهيئة بادرت بالمشاركة في الدورة واحتضانها. وأكد الراشد أن الجمعية مستمرة في إقامة الدورات الهادفة التي تخدم المجتمع ومؤسساته، وتدريب العاملين في الصحافة واكتسابهم الخبرات الكافية للعمل، والنهوض بالمؤسسات الصحافية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

ورش ومحاضرات

من جانبه، اكد مدير مركز «ابن الهيثم» م.حمد الحمد ان برنامج «الإعلام التربوي» اشتمل على 90 ساعة تدريبية فعلية ما بين ورش ومحاضرات وزيارات ميدانية، مشيرا الى ان مركز «ابن الهيثم» سخر كل الامكانيات والخبرات وموارده المادية لإنجاح هذا البرنامج والذي توج نجاحه بهذا التكريم للخريجين، لافتا الى ان تنظيم البرنامج كان بدعم من نائب المدير العام لقطاع التدريب م.جلال الطبطبائي وبمباركة مدير عام الهيئة د.حسن الفجام وايضا بمشاركة ودعم جمعية الصحافيين. وقال الحمد: ان المحاضرين كانوا من الكفاءات والمتدربين استمتعوا على مدى 6 اسابيع لما تم تقديمه من معلومات قيمة حول الإعلام عموما وطرق التعامل مع الأخبار الصحافية والمتابعة الإعلامية، مشيرا الى ان عدد الخريجين بلغ 18 خريجا وخريجة من جميع المؤسسات التعليمية في الكويت سواء الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص.

فنون الصحافة

من جانبها، قالت مشرف ومنسق برنامج الإعلام التربوي التدريبي فاطمة العازمي: نحتفل اليوم بتخريج دفعة من متدربي برنامج الإعلام التربوي الذي اقيم بالشراكة ما بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجمعية الصحافيين والذين انتهوا من فترة التدريب التي استمرت على مدار 6 اسابيع بدءا من 1 اكتوبر، تم خلالها استيفاء كافة الموضوعات التي وجدت في البرنامج من الفنون الصحافية التي يحتاج إليها ممارسو العلاقات العامة والإعلام، وايضا ادارات التواصل بدءا من «الإعلام التربوي» وطرق التعامل مع الجمهور، وكذلك إعداد الحملات الإعلامية والمقابلات الصحافية، وخطة الطوارئ، والرد على الاشاعة وتفنيدها، وصولا الى اعداد وتأهيل المتحدث الرسمي، موضحة ان جميع خريجي البرنامج حصلوا على شهادة تعادل دبلوم.

برامج مستقبلية

وأكدت العازمي أن هناك العديد من البرامج المتخصصة في المستقبل كالإعلام

الأمني والإعلام الصحي والبيئي والنفطي، والتي تم التخطيط للعمل عليها، داعية الجهات الحكومية الى الانخراط في هذه البرامج في المستقبل لتطوير خبرات ومهارات العاملين لديها في المجالات الإعلامية المختلفة.

كما ألقى د.أحمد الجمالي كلمة الخريجين والتي قال فيها: يسرني أصالة عن نفسي ونيابة عن زميلاتي وزملائي أن ارحب بكم جميعا وأقيم هذا البرنامج بأنه لم يكن كما نتمنى بل أكثر مما كنا نتمنى ومن جميع النواحي، وكان تجربة علمية ثرية، ورؤية أكاديمية نادرة تشكل تطلعا لمستقبل زاهر في مجال الإعلام التربوي.

الخريجون

٭ أمل محمود

٭ حصة بورباع

٭ شوق المزعل

٭ محمد البدري

٭ دانة العبدالله

٭ غنى الغانم

٭ لولوة محمد العلي

٭ نجاح الرشيدي

٭ بلقيس العطار

٭ عائشة الجاسم

٭ نيفين الصمد

٭ العنود الدبيان

٭ عادل العنزي

٭ أماني الناصر

٭ عائشة الغانم

٭ د.أحمد الجمالي

٭ غنام الغنام

المحاضرون في البرنامج

٭ د.هبة خليفة المسلم

٭ د.طارق البكري

٭ فاطمة العازمي