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مركز صباح الأحمد للموهبة يشارك في قمة الويب بقطر فبراير المقبل بـ 8 رواد ومبادرين

12/25/2023 11:28:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، عن مشاركته في قمة ومعرض قطر للويب الذي سيقام ما بين 26 و29 فبراير المقبل بثمانية رواد أعمال ومبادرين.
وقال المدير العام للمركز ندا الديحاني في بيان صحافي إن المشاركة ستتم من خلال دعم المركز وتوفيره الفرصة لـ 8 رواد أعمال أو شركات ناشئة كويتية ضمن فئة الشباب لعرض مشاريعهم في هذا الحدث المرموق.
وأضاف الديحاني ان المشاركة الكويتية في هذا الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط وأفريقيا ما هو إلا تعزيز ودعم للكويت ووضعها على خريطة الابتكار وريادة الأعمال العالمية، كما تشكل منصة مهمة للتعمق أكثر في آخر الابتكارات في قطاع التكنولوجيا والبرمجة.
وأوضح أن قمة الويب قطر تعتبر مؤتمرا تكنولوجيا عالميا شهيرا يجتذب مجموعة واسعة ومتنوعة من قادة صناعة التكنولوجيا والمستثمرين ورجال الأعمال الناشئين من جميع أنحاء العالم.
وذكر أن المؤتمر يجمع الآلاف من رواد الأعمال والمستثمرين والقادة الدوليين في الدوحة لربط عالم التكنولوجيا في حدث بارز من نوعه، مبينا أن قمة الويب قطر تنضم إلى قائمة الفعاليات الدولية التي تنظمها قمة الويب العالمية إلى جانب كل من قمة الويب في لشبونة وقمة الويب ريو في ريو دي جانيرو وكوليسيون في تورونتو وRISE في هونغ كونغ.
وقال الديحاني إن أهمية هذه القمة نابعة أيضا من آلاف رواد الأعمال الدوليين والمستثمرين والجيل القادم من القادة الذين يعيدون تشكيل العالم من خلال المشاركة في هذا الحدث بما يتناوله من جوانب تعاون جديدة في عالم التكنولوجيا وربط المنظومات التقنية المتنامية في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا والهند إضافة إلى أوروبا وشمال أميركا وجنوبها وآسيا.

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