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بورسلي تمكين ذوى الإعاقة الذهنية من الوصول للمعلومات وفق قدراتهم

12/25/2023 11:28:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتمت ورشة القراءة المبسطة لذوي الإعاقة الذهنية وصعوبات التعلم التي نظمتها الجمعية الكويتية لاهالي الأشخاص ذوى الإعاقة وبرنامج المبادرات بالاولمبياد الخاص الكويتي بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بمكتبة نصف عيسى العصفور بمنطقة القادسيـة وبمشاركــة الهيئــــات والمــــدارس والجمعيات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة، وعدد من الناشطين واولياء الامور ومدربي ومشرفي ولاعبي نادي الطموح الرياضي.
واقيمت الورشة التي حاضر فيها محمد النابلسي مسؤول العمليات الفنية للخدمات الإنسانية في مدينة الشارقة الإنسانية على فترتين صباحية ومسائية، تناولت التعريف بالقراءة المبسطة والتدريب العملي على اعداد وصياغة مضمون الوثائق والنماذج الخاصة بها.
وأشادت رئيــس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوى الإعاقة رحاب بورسلي بأعمـــال الورشة التــي تضمنــت 10 جلسات منها جلستان منفصلتان للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، تناولت كل الامور المتعلقة بمفهوم القراءة المبسطة كوسيلة لتيسير وايصال المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية على غرار طريقة «برايل» والكتب الصوتية، ولغة الإشارة للإعاقات الأخرى، وكيفية تطبيقها من خلال إنتاج محتوى مبسط يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية الوصول إلى المعلومات، تفعيلا لما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تؤكد على أهمية تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية وحقهم الأصيل في الوصول إلى المعلومات بالطريقة التي تتناسب مع امكانياتهم وقدراتهم، مشيرة إلى اهمية التطوير والتوسع في تقنية القراءة المبسطة وتعميمها في جميع مرافق الدولة.
وأكدت بورسلى حرص جمعية أهالي الأشخاص ذوى الإعاقة على مواكبة التطور العالمي في رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، ومنح القائمين على كافة الجمعيات والمؤسسات المعنية والناشطين واولياء الأمور فرصة التوعية للتطبيق الامثل للاتفاقية الدولية للأشخاص ذوى الإعاقة، موضحة ان الجمعية اقامت قبل ثلاثة اسابيع ورشة تدريبية عن آلية رصد تنفيذ الاتفاقية الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار رسالة الجمعية بالتوعية المجتمعية بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة والدفاع عنها لترجمة وتعزيز حقوقهم التي تضمنها القانون رقم 8 لسنة 2010 والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الامم المتحدة في 2015، وترجمة «رؤية كويت جديدة» وتطلعها بتوفير حياة كريمة لجميع شرائح المجتمع لاسيما الأشخاص ذوى الإعاقة.
وقدمت بورسلى الشكر إلى مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ‏وعلى رأسها سمو الشيخة جميلة بنت محمد القاسمى ومدير عام المدينة منى اليافعي ‏بالتعاون لاقامة هذه الورشة وتبني وضع معايير عربية معتمدة للقراءة المبسطة، للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وتأهيل الكوادر في هذا المجال، كما قدمت الشكر الى محاضر الورشة محمد النابلسى وإلى جميع الجهات والشخصيات التي حرصت على المشاركة وإلى مكتبة الكويت الوطنية ومكتبة نصف عيسى العصفور التي احتضنت الورشة.
وقال المحاضر في الورشة محمد النابلس ان القراءة المبسطة تقنية تعنى بتقديم المعلومات للأشخاص من ذوى الإعاقة الذهنية وصعوبات التعلم عبر استخدام مفردات بسيطة غير معقدة واستخدام صور بيانية مناسبة تساعد القارئ على فهم المضمون الموجه إليه، واضاف ان القراءة المبسطة تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية من البالغين الذين انهوا مراحل التعليم واكتسبوا مهارة القراءة والكتابة، تسهم في تأهيلهم بطريقة افضل للمشاركة المجتمعية.
وأشاد بالتفاعل الرائع للمشاركين في الورشة، وأكد على أهمية تطبيق تقنية القراءة السريعة في جميع المؤسسات لرفع مستوى احتواء وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية في مجتمعاتهم.

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