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حماية البيئة تعاون علمي مع الطيران المدني لدراسة أنواع طيور قد تشكل خطرا على مطار الكويت

12/25/2023 11:28:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعقيبا على تصريح الناطق الرسمي للإدارة العامة للطيران المدني عبدالله الراجحي بوجود تأخير لبعض الرحلات من مطار الكويت الدولي لتواجد بعض الطيور القريبة من مدرج المطار مما تسبب في تأخير بعض الرحلات، أشادت الجمعية الكويتية لحماية البيئة بحرص إدارة الطيران المدني على سلامة الركاب والطائرات، مثنية على الجهود الحثيثة المبذولة بهذا الخصوص.
وقالت الجمعية الكويتية لحماية البيئة إن تلك الحوادث متكررة في مطارات كثيرة حول العالم نظرا لعدم الاستفادة من البيانات الخاصة بطبيعة الطيور وسلوكها وتغذيتها، فبطبيعة الحال إذا كان المطار يقع في مسار هجرة الطيور فهو حتما سيتعرض لتواجد كثيف للطيور فيه على فترات مختلفة من السنة، بالإضافة الى ان مواقع التغذية التي قد تتلخص في وجود مرادم للنفايات توفر الغذاء والطعام المناسب لتلك الطيور مما يجعلها تتردد على نفس المكان. وأفاد رئيس فريق رصد وحماية الطيور في الجمعية محمد شاه بأن علاج تلك الحوادث يكون استباقيا من خلال رصد مواقع التغذية المحتملة لتلك الطيور والقريبة من المطار، والاستفادة من الغريزة الطبيعية في الكائنات لتفادي تواجدها والتحكم في مسارها ونقاط تجمعها، مما يعزز ويدعم سلامة الركاب والطائرات من هذه الطيور عند الإقلاع او الهبوط وذلك توافقا مع إجراءات السلامة الجوية العالمية حفاظا على حياة المسافرين وتجنيب الطائرات من حوادث مترتبة عليها.
وأشار شاه الى انه تم التعاون العلمي مع الادارة العامة للطيران المدني من خلال دراسة بعض أنواع الطيور التي قد تشكل خطرا على مطار الكويت، ضمن تقرير أعدته الإدارة العامه للطيران المدني، حيث حدد فريق رصد وحماية الطيور بالجمعية الطيور التي قد تشكل خطرا على الطيران من عدمه وفق مواعيد هجرتها ومسارها إذا كان يتقاطع مع مسار المطار، وأكد ان مثل هذه الدراسة ستتضمن الرصد الجوي للمواقع القريبة من المطار والتأكد من خلوها من النفايات التي قد تشكل موائد تغذية للطيور مما يشجع على تجمعها في مواقع قد تشكل خطرا على الطائرات.

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