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اختتام فعاليات معرض الذهب العالمي بنجاح كبير

12/25/2023 11:28:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتمت يوم الجمعة 22 الجاري فعاليات معرض الذهب والمجوهرات العالمي الـ20، والذي نظمته شركة معرض الكويت الدولي واحتضنته الصالة رقم 4 طوال الأسبوع الماضي على مساحة 10 آلاف متر مربع.
وفي هذا الصدد، قالت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات لدى شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم إن الشركة دأبت على تنظيم هذا المعرض العريق والمتخصص بشكل دوري منذ عقدين من الزمان، مشيرة إلى أن المعرض حقق نتائج مبهرة باكتمال حجوزاته بنسبة 100%، ونجح في استقطاب حشد من المشاركات الفاعلة ضم أكثر من 200 جهة عارضة تمثل ممثلي وكلاء الذهب والمجوهرات والحلي من الماركات العالمية الشهيرة، منها شركات محلية ودولية من التجار ورجال الأعمال والمختصين من صاغة ومهنيين ومصممين من كل أرجاء المنطقة والعالم.
ولفتت الدهيم إلى أن المعرض استطاع أن يجذب آلاف الزوار من محبي اقتناء الحلي وعشاق الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة، حيث بلغت نسبة الحضور أكثر من 50 ألف زائر طوال فترة المعرض والذين حرصوا على الحضور لمشاهدة وشراء أحدث الأنواع والنماذج من أفخم أطقم المجوهرات الفاخرة المصنوعة من الذهب والماس إضافة الى الأحجار الكريمة.
وشددت على أن شركة معرض الكويت الدولي إذ تؤكد حرصها على الدوام والتزامها المطلق بحسن تنظيم معارضها لتظهر بشكل لائق ومشرف لن تدخر جهدا في سبيل إنجاح هذا الحدث وغيره من المعارض، مثمنة الدور الكبير للجهات المشاركة والراعية بشكل خاص في تبني تنظيم مثل هذه الفعاليات الناجحة.
وأشادت بدور وزارة الداخلية وبالدور الفاعل للإدارة العامة للجمارك ومبادرتها السنوية بتحويل صالة العرض التي يقام عليها معرض الذهب والمجوهرات العالمي إلى مستودع جمركي تحت إشرافها بالكامل طوال فترة إقامة المعرض، باعتبارها منطقة تجارة حرة لبيع الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة بموجب القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقوم «الجمارك» بتخليص إجراءات تاجر المجوهرات الأجنبي وتفتح ملفا له لمزاولة تجارته في المعرض، إضافة إلى التنسيق مع بنك برقان الراعي الحصري المشارك لتحصيل الضريبة الجمركية للدولة.
وثمنت الدور الحيوي والرقابي لإدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة، المتعلقة بفحص المعادن الثمينة كالذهب والفضة والبلاتين والأحجار الكريمة، من ناحية جودتها ونقاوتها ولونها ومطابقتها للمواصفات من حيث الوزن والقطع داخل مختبرها في المعرض والتأكد من دمغها، داعية العملاء الكرام إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة [email protected] ، للتعرف على المزيد من برامج وأنشطة وفعاليات الشركة.

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