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الوقف الإنساني أطلقت مشروع توزيع التمور للمحتاجين في غزة وعدة دول

12/25/2023 11:28:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية مشروع توزيع التمور لدعم المحتاجين في غزة واليمن ومدغشقر وجزر القمر
ودول عدة.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية د.نصار العبدالجليل إن مشروع توزيع التمور يهدف إلى تخفيف الجوع عن سكان المناطق التي تشهد صراعات وتعاني من نقص الإمدادات الغذائية، إلى جانب المناطق التي تشهد معدلات مرتفعة في مستوى الفقر، وينطلق من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بيت لا تمر فيه جياع أهله»، وهو أيضا من الصدقات التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «تصدق ولو بشق تمرة».
وأوضح أن التمور تعتبر أحد الحلول التي من خلالها يتم توفير الغذاء لأفراد الأسر المحتاجة بخاصة الأطفال والنساء وكبار السن، داعيا أهل الخير إلى التجاوب والتفاعل مع المشروع واستشعار عظيم الأجر والثواب، من خلال القنوات التسويقية للجمعية المتمثلة في موقع الجمعية org أو بالاتصال على الخط المباشر 98804445، أو عبر حسابات الجمعية بمنصات التواصل الاجتماعي.

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