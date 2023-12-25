الوقف الإنساني أطلقت مشروع توزيع التمور للمحتاجين في غزة وعدة دول

(MENAFN
- Al-Anbaa) أطلقت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية مشروع توزيع التمور لدعم المحتاجين في غزة واليمن ومدغشقر وجزر القمر
ودول عدة.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية د.نصار العبدالجليل إن مشروع توزيع التمور يهدف إلى تخفيف الجوع عن سكان المناطق التي تشهد صراعات وتعاني من نقص الإمدادات الغذائية، إلى جانب المناطق التي تشهد معدلات مرتفعة في مستوى الفقر، وينطلق من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بيت لا تمر فيه جياع أهله»، وهو أيضا من الصدقات التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «تصدق ولو بشق تمرة».
وأوضح أن التمور تعتبر أحد الحلول التي من خلالها يتم توفير الغذاء لأفراد الأسر المحتاجة بخاصة الأطفال والنساء وكبار السن، داعيا أهل الخير إلى التجاوب والتفاعل مع المشروع واستشعار عظيم الأجر والثواب، من خلال القنوات التسويقية للجمعية المتمثلة في موقع الجمعية org أو بالاتصال على الخط المباشر 98804445، أو عبر حسابات الجمعية بمنصات التواصل الاجتماعي.
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