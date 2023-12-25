Tuesday, 26 December 2023 10:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الائتمان إعادة فرق المبالغ المالية لأصحاب قسائم الصباحية وأبوحليفة وخيطان الجنوبي

12/25/2023 11:28:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن المدير العام لبنك الائتمان الكويتي بالتكليف خليفة ادهيم الفاضل أنه تم استلام جميع الكشوف من المؤسسة العامة للرعاية السكنية لأسماء المواطنين المستفيدين من قرار مجلس الوزراء رقم (1090) الصادر بتاريخ 9/10/2023 بشأن تخفيض قيمة الثمن الرمزي لقسائم الرعاية السكنية الكائنة في مناطق: الصباحية وأبوحليفة وخيطان الجنوبي 1، 2، 3، 4 سابقا.
وقال الفاضل إنه تم الانتهاء من مراجعة ودراسة الكشوف الخاصة بمنطقتي الصباحية وأبوحليفة لـ 245 مواطنا، كما تم إرسال إشعارات من خلال تطبيق «سهل» لأصحاب القسائم لتحديث رقم الحساب البنكي IBAN وجار تحويل فرق المبالغ المالية للمواطنين المستفيدين من القرار بعد التدقيق والمراجعة من قبل القسم المختص.
وأشار الى انه جار دراسة الكشوف الخاصة بمنطقة خيطان الجنوبي 1، 2، 3، 4 سابقا لـ 943 مواطنا بانتظار تحويل المبالغ من المؤسسة العامة للرعاية السكنية لحساب البنك وسوف يتم إرسال إشعارات من خلال تطبيق «سهل» لأصحاب القسائم لتحديث رقم الحساب البنكي IBAN استعداداً لتحويل فرق المبالغ المالية لحسابات المواطنين المستفيدين أيضا.
وأكد أن «الائتمان» حريص دائما، من خلال إدارته التنفيذية وجميع منتسبيه، على تقديم خدمات البنك والتسهيل على المواطنين وتلمس احتياجاتهم، بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمي لمختلف الخدمات التي يقدمها البنك.

MENAFN25122023000130011022ID1107656412

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث