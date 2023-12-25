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جمعيات نفع عام ما تضمنه النطق السامي من مضامين ورسائل يمثل نهجا قويما وخارطة طريق لمستقبل الكويت المشرق

12/25/2023 11:28:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تقدّم عدد من جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني بخالص العزاء إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل ‏الأحمد، حفظه الله ورعاه، ‏وإلى آل الصباح الكرام، وإلى الشعب الكويتي الأصيل‏ ‏بوفاة ‏المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجزيه عنا خير الجزاء.
كما رفعت أسمى آيات التهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير ‏الشيخ مشعل الأحمد على تولي سموه، حفظه الله، مقاليد الحكم، مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يعين سموه، رعاه الله، على حمل الأمانة وأن يسدد على الخير خطاه لما فيه خير البلاد والعباد، معربين عن خالص تمنياتنا لسموه بدوام التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.
وجاء في البيان: انهم كجمعيات نفع عام ومؤسسات مجتمع مدني إذ يثمنون عاليا النطق السامي الذي تفضل به صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بما تضمنه من مضامين ورسائل تمثل نهجا قويما وخارطة طريق لمستقبل الكويت المشرق بإذن الله، فإنهم يضعون كل إمكاناتهم وخبراتهم وجهود كافة كوادرهم ومنتسبيهم تحت تصرف القيادة السياسية بما يخدم الصالح العام بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة، انطلاقا من حرصهم الدائم والمعهود على تقديم مصلحة الكويت على كل ما عداها من مصالح ضيقة، ساعين إلى مضاعفة الجهود من أجل خدمة الوطن والمواطنين.
واختتم البيان بالدعاء بأن يحفظ الله الكويت وأهلها وكل من يقيم على أرضها من كل سوء ويحقق لها كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
الموقّعون على البيان
1 - جمعية العلاقات العامة الكويتية.
2 - جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية.
3 - الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري.
4 - جمعية المحاسبين الكويتية.
5 - الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني.
6 - جمعية الصدفية في الكويت.
7 - جمعية حماية المستهلك.
8 - جمعية المدققين الداخليين الكويتية.
9 - الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية.
10 - جمعية الكاريكاتير الكويتية.
11 - الجمعية الكويتية لفاقدي الأطراف.
12 - الجمعية الكويتية لعلوم الأرض.
13 - جمعية العلاج الطبيعي الكويتية.
14 - الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق.
15 - الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين.
16 - الجمعية الكويتية للعمل الوطني.
17 - جمعية الرياضيين الكويتية.
18 - اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية.
19 - رابطة الأدباء الكويتيين.
20 - الجمعية الكويتية لإدارة المشاريع.
21 - جمعية التنمية النفطية.
22 - الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان.
23 - جمعية ريادة الأعمال التنموية.
24 - الجمعية الكويتية لفنون التصوير.
25 - جمعية الإعلاميين الكويتية.
26 - الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال.
27 - جمعية آمال امرأة كويتية.
28 - الجمعية الاقتصادية الكويتية.
29 - الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية.
30 - جمعية علم النفس الكويتية.
31 - الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
32 - الجمعية الكويتية للتراث.
33 - جمعية الفنانين الكويتيين.
34 - جمعية الشفافية الكويتية.
35 - الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان.
36 - جمعية الإداريين الكويتية.

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