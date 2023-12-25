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اليمن نقدر عطاء الكويت المتميز لشعبنا في مختلف القطاعات

12/25/2023 11:28:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشاد وزير الصحة اليمني د.قاسم بحيبح بتدخلات الكويت وعطائها المتميز في دعم الشعب اليمني في مختلف القطاعات وخاصة في قطاع الصحة.
جاء ذلك في تصريح صحافي للوزير بحيبح خلال تدشينه المخيم الطبي العلاجي لمرضى القلب في مدينة (المكلا) مركز محافظة (حضرموت) بتمويل متبرعين من الكويت
وثمّن بحيبح العطاء «المتميز والجميل» وهذه اللفتة الكريمة من الكويت التي أدخلت البهجة والسرور على المرضى وذويهم، معربا عن شكره للكويت أميرا وحكومة وشعبا على كل ما يقدمونه للشعب اليمني.
وأشار إلى أن هذا المخيم يعتبر من أهم المخيمات الطبية الجراحية النوعية التي تستهدف أكثر شرائح المرضى معاناة وألما وهم مرضى القلب جراء التكاليف الباهظة للعمليات التي يصعب على الأسر البسيطة إجراؤها خاصة في ظل الأوضاع التي يمر بها اليمن.
من جانبه، قال نائب رئيس مؤسسة التواصل المنفذة للمشروع عماد عبدالرحيم إن المخيم الطبي الجراحي النوعي يهدف لتنفيذ 40 عملية لتركيب دعامات قلب للمرضى من مختلف المحافظات اليمنية.
وأضاف أن المخيم النوعي يقوم عليه فريق طبي متخصص في جراحة القلب وبتقنيات طبية حديثة في مركز (نبض الحياة) بالمكلا عاصمة إقليم حضرموت.
من جانب آخر، افتتح وفد جمعية الهلال الأحمر الزائر لليمن (مستشفى المرحوم خالد الصقر) النموذجي المتكامل الذي سيستفيد منه نحو 12 ألف مواطن يمني في مديرية (جبل حبشي) بمحافظة (تعز)
وأعرب مدير مديرية (جبل حبشي) فارس المليكي في تصريح لـ (كونا) عن جزيل الشكر والامتنان للكويت أميرا وحكومة وشعبا الذين يلامسون بمشاريعهم جوهر احتياج اليمنيين في مختلف المحافظات ومنها هذا المشروع الحيوي المهم.
وأوضح أن المشروع جاء ليمنح الأمل والحياة للناس الذين تنهكهم أعباء المسافات البعيدة عن مستشفيات مركز محافظة (تعز) والضغط الحاصل عليها ليحدث هذا المشروع فارقا كبيرا في الخدمات الصحية في المديرية.
وأعرب المليكي عن التقدير لهذا التمويل السخي من قبل الداعمين الكويتيين وللذراع الانسانية الرائدة للكويت ممثلة في الهلال الأحمر الكويتي الذي أثبت حضورا إنسانيا مختلفا ومميزا ومتقدما يتجاوز الوظيفة التقليدية للجمعيات بتقديم المساعدات الطبية إلى ملامسة جذور المشكلات وتقديم حلول مستدامة لها.
وأكد أن هذا المشروع بما رافقه من تدشين مخيم للجراحة العامة في عدة تخصصات وتقديم سيارتي إسعاف وتوفير خدمات طبية للمرضى سيشكل نقلة نوعية للخدمات الصحية في تاريخ المنطقة.
من جهته، قال نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر أنور الحساوي الذي يرأس وفد الجمعية الزائر لليمن في تصريح مماثل لـ «كونا» إن الكويت وكل محسنيها يعملون على تنفيذ العديد من المشاريع الإنسانية والتنموية في اليمن من أجل تحسين الظروف المعيشية للسكان وتوفير الرعاية الطبية اللازمة.

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