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العجمي لـ الأنباء إدارة الجمعيات الخيرية آلية بالكامل بداية العام

12/25/2023 11:28:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون د.خالد العجمي عن ان الوزارة متمثلة في ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات قامت بمخاطبة الجمعيات الخيرية لحصر الحاصلين على شهادة الجودة (الآيزو).
وأشار العجمي في تصريح لـ «الأنباء» الى ان قطاع التنمية الاجتماعية يسعى الى تكريم كل الجمعيات الحاصلة على شهادة «الآيزو»، نظرا للدور الذي تساهم فيه هذه الشهادة من تطوير للعمل الخيري وذلك وفقا لتعليمات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود.
وعن التحول الالكتروني الكامل لإنجاز المهام والأعمال بشكل سريع في ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات مع بداية العام الجديد، أعلن العجمي ان الادارة ستكون رقمية بالكامل مع بداية العام المقبل وكافة الاجراءات بين الوزارة والجمعيات الخيرية ستكون آلية عبر منصة الادارة الإلكترونية التي تتيح التواصل والاتصال بين الإدارة والجمعيات والمبرات الخيرية وتستقبل طلبات الجمعيات الحصول على تراخيص المشاريع الخيرية آليا والرد الفوري بالموافقة او الرفض.

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