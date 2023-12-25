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هيئة القرآن والسنة تنجز مشروع تصنيف البيانات لتسهيل التحول الرقمي

12/25/2023 11:28:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
انتهت الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما من إنجاز مشروع «تصنيف بيانات» الهيئة استنادا إلى القوانين والسياسات الكويتية، وذلك وفقا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في إدارة وحماية البيانات، وبذلك تكون الهيئة من أولى الجهات الحكومية المبادرة إلى تنفيذ هذا النوع من المشاريع والذي يمثل نقلة نوعية في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز أمن البيانات وتسهيل التحول الرقمي.
وفي هذا السياق، قال المدير العام للهيئة د.فهد صياح الديحاني إنها بادرت بتنفيذ مشروع تصنيف البيانات بغرض تحقيق مجموعة من الأهداف التي تتمثل في تحسين أمن وخصوصية البيانات من خلال تصنيفها وفقا لمستويات مختلفة، وهذا يضمن حماية أكثر صرامة للبيانات الحساسة، كما يقلل من مخاطر التسريبات الأمنية ويعزز خصوصية المعلومات، ويحمي البيانات من التعديل أو العبث غير المصرح بها وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بالإضافة الى أن تصنيف البيانات يساعد في تسهيل الوصول إلى البيانات الضرورية ويسرع من عملية اتخاذ القرار، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة والفعالية في العمليات اليومية، كما يساهم بالامتثال للتشريعات والقوانين والسياسات الحكومية مثل قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون حق الاطلاع وذلك ما يعزز ثقة المواطنين والشركاء وتحسين إدارة المخاطر، كما يساعد تصنيف البيانات على الوصول إلى فهم أعمق للمخاطر المرتبطة بأنواع البيانات حسب مستويات تصنيفها المختلفة، ويساعد أيضا في وضع استراتيجيات أكثر فاعلية للتخفيف من هذه المخاطر.
وأضاف الديحاني ان مشروع تصنيف البيانات يدعم التوجه المستقبلي للهيئة، كما أنه يسهم في تعزيز الشفافية في كيفية تعامل الهيئة مع البيانات ويقدم نموذجا يحتذى في الإدارة المسؤولة للمعلومات.

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