الأشغال توقع عقدا مع إحدى الشركات لصيانة الطرق الحدودية في المنطقة الجنوبية بـ 1 2 مليون دينار

الأشغال توقع عقدا مع إحدى الشركات لصيانة الطرق الحدودية في المنطقة الجنوبية بـ 1 2 مليون دينار
التاريخ
12/25/2023 11:28:50 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» ان وزارة الأشغال العامة أبرمت عقد صيانة عامة وإنشاء للطرق الخارجية والحدودية في المنطقة الجنوبية من البلاد «من قلمة صباح إلى مركز النويصيب» مع إحدى شركات المقاولات بقيمة 1.2 مليون دينار «بنسبة خصم -37.4% عن الأسعار الواردة بوثائق المناقصة. وأضافت المصادر أن مدة تنفيذ العقد 730 يوما، مشيرة إلى أن الهدف من هذا المشروع هو تنفيذ أعمال الصيانة العامة والإنشاء الجديد لجميع الطرق الخارجية والحدودية بالكويت.
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