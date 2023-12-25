الأشغال توقع عقدا مع إحدى الشركات لصيانة الطرق الحدودية في المنطقة الجنوبية بـ 1 2 مليون دينار

MENAFN - Al-Anbaa) عاطف رمضان

علمت «الأنباء» ان وزارة الأشغال العامة أبرمت عقد صيانة عامة وإنشاء للطرق الخارجية والحدودية في المنطقة الجنوبية من البلاد «من قلمة صباح إلى مركز النويصيب» مع إحدى شركات المقاولات بقيمة 1.2 مليون دينار «بنسبة خصم -37.4% عن الأسعار الواردة بوثائق المناقصة. وأضافت المصادر أن مدة تنفيذ العقد 730 يوما، مشيرة إلى أن الهدف من هذا المشروع هو تنفيذ أعمال الصيانة العامة والإنشاء الجديد لجميع الطرق الخارجية والحدودية بالكويت.