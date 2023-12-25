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الأشغال تنتظر موازنة تثمينية لترسية مشروع مجرور غرب عبدالله المبارك بـ 5 6 ملايين دينار

12/25/2023 11:28:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
ذكرت مصادر لـ «الأنباء» أن وزارة الاشغال العامة طلبت من الجهاز المركزي للمناقصات العامة ترسية ممارسة انشاء وانجاز وصيانة مجرور لتصريف مياه الأمطار من منطقة غرب عبدالله المبارك على احدى شركات المقاولات «اقل الأسعار» بمبلغ اجمالي 5.6 ملايين دينار شريطة عمل الموازنة التثمينية واعادة تسعير بند خاص بعمل التحويلات المرورية المطلوبة لتنفيذ الاعمال الخاصة بالممارسة، وان جهاز المناقصات وافق للوزارة على عمل الموازنة التثمينية استنادا لقانون المناقصات وموافاته بالتوصية.
واضافت المصادر ان الهدف من هذا المشروع هو انشاء مجرور خرساني لصرف مياه الأمطار يربط من خزان التجميع التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عند مخرج شبكة الأمطار الخاصة بمنطقة غرب عبدالله المبارك في تقاطع طريق الدائري السابع مع طريق كبد وشبكة الأمطار الرئيسية عند تقاطع الدائري السابع مع طريق الجهراء.

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