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الحسابات الفلكية: غرة شهر رجب 1445 هـ فلكيا يوم السبت 13 يناير 2024

12/25/2023 11:23:16 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت الحسابات الفلكي التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية موعد شهر رجب لعام 1445 هجريا، حيث يولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:59 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من جمادى الآخرة 1445 هـ الموافق 2024/1/11 (يوم الرؤية).



ويلاحظ أن الهلال يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم) الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.



ويغرب القمر قبل غروب الشمس بـ 3 دقائق في مكة المكرمة و 7 دقائق في القاهرة وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (2- 9 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (1- 17 دقيقة).



وبذلك يكون يوم الجمعة 2024/1/12 هو المتمم لشهر جمادى الآخرة 1445 هـ،
وبذلك تكون غرة شهر رجب 1445 هـ فلكياً يوم السبت 2024/1/13.



نظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".


















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