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وزارة الصحة: خدمات المكاتب الصحية تقدم مجانا للمواطنين وبجودة عالية

12/25/2023 11:23:15 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصح والسكان أن الخدمات المقدمة للمواطنين فى مكاتب الصحة المتنقلة تقدم بجودة عالية وتخفف من التكدس بالمكاتب المختلفة مشيرا إلي أن جميع الخدمات تقدم مجانا كما تقدم في مكاتب الصحة وتابع : كل اصدارات المكاتب الصحية المتنقلة مميكنه ومزودة بعلامات مائية وكيو أر كود منعا للتزوير .



وأضاف عبدالغفار أن منظومة التطعيمات، دخلت ضمن أعمال التطوير، وتم تشغيلها لتغطي كافة احتياجات القطاع الوقائي بشكل ممكين، مع إظهار البيانات الداعمة لمتخذي القرار من خلال لوحة قيادة داخل مركز القيادة والسيطرة، بغرفة الأزمات المركزية في وزارة الصحة والسكان



قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إن خدمات مكاتب الصحة المتنقلة، هى مشروع تم استحداثه ضمن إستراتيجية وزارة الصحة والسكان للتوسع في تقديم الخدمات للمواطنين، والوصول بالخدمات الصحية إلى المستحقين في المناطق النائية.



ولفت المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان إلى أن هذه المكاتب المُتنقلة، تقدم خدمات الطب الوقائي مثل تسجيل المواليد والوفيات، واستخراج شهادات الميلاد والوفاة المميكنة، إلى جانب خدمات التطعيمات الروتينية للأطفال، وكذلك التطعيمات الخاصة بالحجاج والمعتمرين والمسافرين إلى الخارج، وعدة خدمات أخرى.
















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