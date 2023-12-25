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قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجر منزلا فى مخيم نور شمس شرق طولكرم

12/25/2023 11:23:04 PM
(MENAFN- Youm7) فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، الطابق الأرضي لمنزل فلسطينى على مدخل مخيم نور شمس شرق طولكرم. حسب وكالة وفا.

كما دمرت جرافات الاحتلال أسوار عدد من المنازل والمدارس والمساجد في المخيم، وسحقت مركبات المواطنين، ودمرت الشارع المحاذي لحاووز المياه المغذي للمخيم.

وألقت قوات الاحتلال القنابل الضوئية في سماء المخيم والاعيرة النارية بكثافة، تزامنا مع استمرار عدوانها الثاني خلال يومين.

وأعلنت قوات الاحتلال مخيم نور شمس منطقة عسكرية مغلقة ومنعت الدخول إليه أو الخروج منه، وأقامت ثكنات عسكرية في عدة منازل في مختلف أحياء المخيم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت الليلة، مدينة طولكرم، وحاصرت مخيم نور شمس، شرق المدينة.








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