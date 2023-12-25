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الهجرة الدولية: نزوح 33 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي من عدة محافظات

12/25/2023 11:23:04 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 33 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي من عدة محافظات، وذكرت المنظمة - في بيان أوردته قناة (اليمن) الفضائية - أن آلية تتبع النزوح التابعة لها رصدت نزوح 33 أسرة تمثل 198 فردا خلال الفترة من 17إلى 23 ديسمبر الجاري.



وأوضحت أن حالات النزوح استقرت في مأرب بواقع 19 أسرة، وتعز بواقع 11 أسرة ، والحديدة بواقع 3 أسر .



وأشارت المنظمة إلى أن حالات النزوح الإجمالية ارتفعت في الفترة من 1 يناير إلى 23 ديسمبر 2023، إلى 9 آلاف و 896 أسرة، أي نحو 59 ألفا و 376 فردا .












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