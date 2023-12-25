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وزيرا خارجية العراق والكويت يبحثان ملابسات اختطاف صياد كويتي في الأنبار

12/25/2023 11:23:04 PM
(MENAFN- Youm7) بحث وزير خارجية العراق فؤاد حسين ونظيره الكويتي سالم عبد الله الصباح، باتصال هاتفي، ملابسات اختطاف صياد كويتي في العراق على يد مسلحين.
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن وسائل إعلام عراقية: "تم خلال الاتصال مناقشة ملابسات الهجوم على مواطن كويتي في محافظة الأنبار".
وأضافت أن وزير الخارجية العراقي أكد لنظيره الكويتي "حرص الحكومة العراقية لمعرفة مصير المواطن الكويتي، وأن السلطات الأمنية العراقية تتابع الموضوع باهتمام لكشف ملابسات العملية".








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