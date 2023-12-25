وزيرا خارجية العراق والكويت يبحثان ملابسات اختطاف صياد كويتي في الأنبار

(MENAFN
- Youm7) بحث وزير خارجية العراق فؤاد حسين ونظيره الكويتي سالم عبد الله الصباح، باتصال هاتفي، ملابسات اختطاف صياد كويتي في العراق على يد مسلحين.
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن وسائل إعلام عراقية: "تم خلال الاتصال مناقشة ملابسات الهجوم على مواطن كويتي في محافظة الأنبار".
وأضافت أن وزير الخارجية العراقي أكد لنظيره الكويتي "حرص الحكومة العراقية لمعرفة مصير المواطن الكويتي، وأن السلطات الأمنية العراقية تتابع الموضوع باهتمام لكشف ملابسات العملية".
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