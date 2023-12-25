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الرئيس الموريتاني يشرف على تسليم جوائز الدولة التقديرية للعام 2023

12/25/2023 11:23:04 PM
(MENAFN- Youm7) أشرف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر المؤتمرات في العاصمة نواكشوط على حفل توزيع جوائز الدول التقديرية للعام 2023.



وتتكون هذه الجوائز التي يطلق عليها جائزة "شنقيط" نسبة إلى العاصمة التاريخية للبلاد من شهادة تقديرية ومنحة مالية قدرها 5 ملايين أوقية موريتانية تقدم في مجالات الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم والتقنيات والبحوث الإسلامية.



وتهدف الجائزة إلى تشجيع المساهمين في تعميق البحوث العلمية في مجالات الدراسات الإسلامية والعلمية والأدبية والنهوض بها.



وسلم ولد الغزواني جائزة شنقيط للآداب والفنون، للكاتب أحمد ولد أسلم عن روايته "البراني"، في حين سلم فئة العلوم والتقنيات، للدكتور معاوية ولد سيدي عن بحثه " النمذجة الرياضياتية والمحاكاة الرقمية في مجال الطاقة ".

وقرر هذا العام، حجب جائزة للدراسات الإسلامية.












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