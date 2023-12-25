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القلقاس والبطاطا والسبانخ مصادر غذائية هامة فى الشتاء لتجنب نزلات البرد

12/25/2023 11:23:01 PM
(MENAFN- Youm7) دائما ما يرتبط موسم الشتاء بارتفاع معدلات الإصابة بين المواطنين بنزلات البرد والأنفلونزا، إلا أن هناك مجموعة من الأطعمة والمشروبات الصحية التي تتناسب مع فصل الشتاء وتساعد على تجنب الإصابة بنزلات البرد والحفاظ على الجسم دافئا.



وفى هذا الإطار كشف الدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، عن أفضل الأغذية والمشروبات الصحية لفصل الشتاء.



-الخضروات والفواكه الموسمية: وتتميز بطزاجاتها ونكهاتها وتوافر العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم في فصل الشتاء ويعتبر تناول هذه الأغذية أفضل طريقة للتكيف مع تغير الطقس وتعزيز جهاز المناعة. ومن أمثلتها:



-الخضروات الجذرية: ومنها الفجل واللفت والقلقاس والبطاطا الحلوة تكون مهمة في فصل الشتاء لأنها تساعد الجسم على إنتاج الطاقة والتمثيل الغذائي وتأخذ وقت أطول في الهضم ويمكن ان تساعد في رفع درجة حرارة الجسم.

- الخضروات الورقية: مثل السبانخ والبروكلي والخبيزة والتي تعتبر مصادر غنية بالفيتامينات والاملاح المعدنية والتي تدعم صحة الجهاز الهضمي وتساهم في الوقاية من نزلات البرد.

- الأغذية الغنية في الحديد: مثل الكبدة والبيض واللحوم الحمراء الخالية من الدهون تعتبر مصادر جيدة للحديد الذى يعمل على الوقاية من أمراض الأنيميا وأمراض نقص الحديد التي يشعر المصابين بها بالبرودة في اليدين والقدمين حيث يحمل الحديد الأوكسجين إلى
جميع أجزاء الجسم وهو عنصر مهم في تعزيز مناعة الجسم.



- الفاكهة الحمضية
مثل البرتقال و اليوسفي، والجريب فروت و الجوافة التي تتميز بارتفاع محتواها من فيتامين ج
وتتميز بأنها
تقاوم البردحيث يعمل فيتامين "ج " على تعزيز جهاز المناعة ويحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تكافح الالتهابات والتغلب على العدوى الميكروبية.

- الموز: يحتوي على فيتامين ب والماغنسيوم الذى يساعد الغدد التي تنظم درجة حرارة الجسم على القيام بوظيفتها كما يحتوى الموز على عنصر البوتاسيوم الذى يعمل على خفض ضغط الدم.

الفاكهة الجافة: مثل القراصيا والتمر والتين وتعمل على توليد الطاقة في الجسم ويجب تحديد الكمية المتناولة من هذه الأنواع

- البيض: يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي لا يستطيع الجسم تكوينها ويعتبر مصدر للطاقة فيحفظ الجسم دافئا ويحتوى على حوالى 12% بروتين بالإضافة الى محتواه من الحديد والزنك والفيتامينات ويمكن للبيض مساعدة الجسم في مقاومة العدوى.












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