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تعرف على مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالقاهرة

12/25/2023 11:23:01 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر اليوم السابع مواعيد امتحانات الفصل الفصل الدراسي الأو للعام الدراسى 2023/2024، بالقاهرة، وذلك بعد اعتماد جدول الامتحانات من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حيث من المقرر أن تجرى الامتحانات خلال الفترة من 2 يناير إلى 24 يناير 2024 .
مواعيد الامتحانات بالقاهرة : طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من الثلاثاء 2 يناير حتى الأربعاء 10 يناير.
امتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهنى وما يعادله فى الفترة من الثلاثاء 9 يناير حتى الاثنين 15 يناير . امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الأربعاء 17 يناير حتى الاربعاء 24 يناير.
امتحانات النقل للتعليم الفني من الثلاثاء 9 يناير حتى الاربعاء 24 يناير.
امتحانات النقل للتعليم الثانوي وما يعادلها من الاحد 14 يناير الي الأربعاء 24 يناير. الامتحانات ستتوقف أيام 6 ، و7 ، و8 يناير 2024 ( أعياد الميلاد ) ويوم السبت الموافق 20 يناير 2024 عيد الغطاس.
امتحان مواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق ( 2 ، و3 يناير ).
سيتم إمتحان المواد خارج المجموع وفق ظروف كل إدارة تعليمية .
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مقترح امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023/2024
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مواعيد امتحانات اللغة العربية والعلوم
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مرحلة التعليم الأساسى
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امتحانات القسم المهنى

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امتحان شهادة اتمام الدراسة








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