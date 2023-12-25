تعرف على مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالقاهرة

(MENAFN
- Youm7) ينشر اليوم السابع مواعيد امتحانات الفصل الفصل الدراسي الأو للعام الدراسى 2023/2024، بالقاهرة، وذلك بعد اعتماد جدول الامتحانات من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حيث من المقرر أن تجرى الامتحانات خلال الفترة من 2 يناير إلى 24 يناير 2024 .
مواعيد الامتحانات بالقاهرة : طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من الثلاثاء 2 يناير حتى الأربعاء 10 يناير.
امتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهنى وما يعادله فى الفترة من الثلاثاء 9 يناير حتى الاثنين 15 يناير . امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الأربعاء 17 يناير حتى الاربعاء 24 يناير.
امتحانات النقل للتعليم الفني من الثلاثاء 9 يناير حتى الاربعاء 24 يناير.
امتحانات النقل للتعليم الثانوي وما يعادلها من الاحد 14 يناير الي الأربعاء 24 يناير. الامتحانات ستتوقف أيام 6 ، و7 ، و8 يناير 2024 ( أعياد الميلاد ) ويوم السبت الموافق 20 يناير 2024 عيد الغطاس.
امتحان مواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق ( 2 ، و3 يناير ).
سيتم إمتحان المواد خارج المجموع وفق ظروف كل إدارة تعليمية .
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