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وزارة البيئة تبحث استخدام مخلفات حمأة الصرف لمصانع الأسمنت بدلا من الزراعة

12/25/2023 11:23:01 PM
(MENAFN- Youm7) تبحث وزارة البيئ
الحل الأمثل للاستفادة من الحمأة الناتجة عن محطات المياه والصرف الصحى، كما تدرس إمكانية توجيهها كمخلفات تستخدم فى مصانع الأسمنت، بدلا من استخدامها فى الزراعة، بهدف تقليل آثارها على التربة نظراً لاحتوائها على مخلفات عضوية ثابتة.



فى سياق منفصل، تبحث وزارة البيئة ، أيضا عددا من المقترحات منها تنفيذ مسابقة لأفضل مشروع من مشروعات التخرج لطلاب الجامعات،
يقدم أفكارا مميزة ومبتكرة تسهم فى الاستغلال الأمثل للمخلفات، سواء أكانت هذه المخلفات زراعية أم صلبة، من أجل تشجيع الطلاب على زيادة
الإبداع والابتكار، إضافة لدراسة مقترح آخر باستغلال مخلفات تقليم الأشجار للاستفادة منها فى تسميد المسطحات الخضراء، عن طريق فرمها وتحويلها لسماد عضوى "كمبوست ".





جدير بالذكر أن وزيرة البيئة ياسمين فؤاد عقدت اجتماعا مطولا مع العاملين بقطاع المخلفات وجهاز تنظيم إدارة المخلفات لبحث الإستراتيجيات المختلفة الخاصة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والتى تشمل إستراتيجية الهدم والبناء ،واستراتيجية المخلفات الزراعية، والإطار الاستراتيجى للمخلفات البلدية ، ووضع نماذج عمل استرشادية للاستثمار فيها،
والتى يتم تنفيذهم بالتعاون مع عدد من الوزارت والجهات المعنية.












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