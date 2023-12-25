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الإفراج عن أكثر من 1400 سجين بمناسبة عيد الميلاد بعفو رئاسي في سريلانكا

12/25/2023 11:22:58 PM
(MENAFN- Youm7) أفرجت السلطات في سريلانكا عن أكثر من ألف سجين بموجب عفو رئاسي بمناسبة عيد الميلاد.


وقال جاميني ديساناياك مسئول في إدارة السجون بالبلاد حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية الاثنين
إنه يوجد محتجزون بين المفرج عنهم بسبب غرامات مستحقة.


وكانت السلطات في سريلانكا قد أعلنت في مايو الماضي عفوا جماعيا بمناسبة عيد فيساك الذي يحيي ذكرى ولادة بوذا وتنويره وموته.







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