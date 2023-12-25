الإفراج عن أكثر من 1400 سجين بمناسبة عيد الميلاد بعفو رئاسي في سريلانكا

(MENAFN
- Youm7) أفرجت السلطات في سريلانكا عن أكثر من ألف سجين بموجب عفو رئاسي بمناسبة عيد الميلاد.
وقال جاميني ديساناياك مسئول في إدارة السجون بالبلاد حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية الاثنين
إنه يوجد محتجزون بين المفرج عنهم بسبب غرامات مستحقة.
وكانت السلطات في سريلانكا قد أعلنت في مايو الماضي عفوا جماعيا بمناسبة عيد فيساك الذي يحيي ذكرى ولادة بوذا وتنويره وموته.
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