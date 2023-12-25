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الفلبين: اللقاحات الحالية ضد فيروس كورونا فعالة ضد سلالة جيه إن-1

12/25/2023 11:22:58 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت وزارة الصحة الفلبينية الاثنين أن اللقاحات الحالية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فعالة ضد المتغير الفرعي الجديد (جيه إن-1).


ونقلت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية عن وكيل وزارة الصحة "إريك تاياج" قوله " لم نتلق بعد أدلة على أن اللقاحات التي نتلقاها، حتى اللقاحات الجديدة المتاحة في بلدان أخرى، لا توفر الحماية".


وكانت وزارة الصحة الفلبينية قد أعلنت أمس تسجيل 18 حالة إصابة بسلالة (جيه إن-1) من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرة إلى أن جميع المصابين حالتهم مستقرة وليست خطيرة.







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