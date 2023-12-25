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البنتاجون: استهدفنا 3 منشآت عراقية ردا على هجوم ضد قوات أمريكية

12/25/2023 11:22:58 PM
(MENAFN- Youm7)


قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الجيش الأمريكي نفذ ضربات انتقامية أمس الإثنين في العراق.














ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، أوضحت وزارة الدفاع أن الضربات الانتقامية جاءت بعد هجوم شنه في وقت سابق من اليوم نفسه، مسلحون، على قاعدة أربيل الجوية، وأسفر عن إصابة ثلاثة جنود أميركيين، أحدهم في حالة حرجة.










وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان "صلواتي للأمريكيين الشجعان الذين أصيبوا".



وأوضح أوستن أن "القوات المسلحة الأمريكية شنت ضربات ضرورية ومتكافئة على ثلاث منشآت في العراق تستخدمها جماعات مسلحة".



وأضاف أن "هذه الضربات الدقيقة هي رد على سلسلة هجمات ضد طواقم أمريكية في العراق وسوريا ، بما في ذلك هجوم شنته فصائل مسلحة على قاعدة أربيل الجوية في وقت سابق من اليوم".












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