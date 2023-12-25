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داخلية النمسا: الإجراءات الأمنية الاستثنائية ستستمر عقب احتفالات رأس السنة

12/25/2023 11:22:58 PM
(MENAFN- Youm7) أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر أن الإجراءات الأمنية الاستثنائية ستستمر في البلاد إلى ما بعد احتفالات رأس السنة الميلادية.



وقال كارنر - في رسالة شكر الاثنين إلى ضباط الشرطة - إن احتفالات ليلة عيد الميلاد الأحد تمت في هدوء شديد وأنه يقدر رجال الشرطة الذين تركوا عائلاتهم في هذه الليلة لتأمين البلاد.



وأضاف أنه بسبب التهديدات الراهنة عززت شرطة فيينا إجراءات الحماية في عدة أماكن، حيث تقوم قوات الطوارئ بحراسة الكنائس وأسواق عيد الميلاد.



يشار إلى أن قوات الشرطة والوحدات الخاصة قامت السبت بالقبض على أربعة من المشتبه فيهم بالإرهاب في فيينا، حيث خططوا لشن هجمات على الكنائس وأسواق عيد الميلاد بالتنسيق والتزامن مع عناصر أخرى في كولونيا ومدريد.













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