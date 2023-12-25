اتحاد الكرة يعرض على ميكالى مواجهة كولومبيا ودياً فى يناير

(MENAFN
- Youm7) عرض مجلس إدارة اتحاد الكرة على روجيريو ميكالى،
المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، مواجهة كولومبيا ودياً خلال المعسكر المقبل للفراعنة، والذى يقام فى شهر يناير وتحديدا في نفس توقيت بطولة أمم أفريقيا فى كوت ديفوار.
ويعود ميكالي إلى القاهرة 3 يناير المقبل بعد انتهاء الإجازة لمناقشة ترتيبات معسكر المنتخب الأولمبي في يناير المقبل.
وطالب البرازيلي روجيريو ميكالي اتحاد الكرة بتحديد موعد معسكر المنتخب الأولمبي المقبل، والتواصل مع بعض المنتخبات لخوض مباريات ودية حتى لا تتكرر معاناة المنتخب في معسكره الأخيرة والذى خاضه دون وديات.
ووافق اتحاد الكرة على إقامة معسكر مغلق لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة ميكالي خلال شهر يناير المقبل، بعد التنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة، وتم الاتفاق على أن يخوض المنتخب الأولمبي معسكراً لمدة 6 أيام، خاصة أن هذه الفترة ستشهد مباريات كأس الرابطة.
MENAFN25122023000132011024ID1107656380
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.