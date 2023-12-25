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اتحاد الكرة يعرض على ميكالى مواجهة كولومبيا ودياً فى يناير

12/25/2023 11:22:56 PM
(MENAFN- Youm7) عرض مجلس إدارة اتحاد الكرة على روجيريو ميكالى،
المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، مواجهة كولومبيا ودياً خلال المعسكر المقبل للفراعنة، والذى يقام فى شهر يناير وتحديدا في نفس توقيت بطولة أمم أفريقيا فى كوت ديفوار.

ويعود ميكالي إلى القاهرة 3 يناير المقبل بعد انتهاء الإجازة لمناقشة ترتيبات معسكر المنتخب الأولمبي في يناير المقبل.

وطالب البرازيلي روجيريو ميكالي اتحاد الكرة بتحديد موعد معسكر المنتخب الأولمبي المقبل، والتواصل مع بعض المنتخبات لخوض مباريات ودية حتى لا تتكرر معاناة المنتخب في معسكره الأخيرة والذى خاضه دون وديات.

ووافق اتحاد الكرة على إقامة معسكر مغلق لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة ميكالي خلال شهر يناير المقبل، بعد التنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة، وتم الاتفاق على أن يخوض المنتخب الأولمبي معسكراً لمدة 6 أيام، خاصة أن هذه الفترة ستشهد مباريات كأس الرابطة.








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