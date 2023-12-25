كريم العراقي يترقب جلسة مع مسؤولي المصري لتجديد تعاقده

MENAFN - Youm7) يترقب كريم العراقي، ظهير أيمن النادي المصري ، جلسة خلال الأيام المقبلة مع مسؤولي النادي البورسعيدي، لحسم تجديد تعاقده مع النادي، حيث ينتهي تعاقد كريم العراقي مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب التوقيع لأى نادٍ مجاناً بنهاية الموسم.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب، أن كريم العراقي يمنح الأولوية للتجديد للنادى المصري خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن اللاعب يشعر براحة كبيرة مع النادي ويرغب فى الاستمرار داخل القلعة الخضراء، وشارك كريم العراقي مع المصري في 178 مباراة مع المصري، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 7.

في سياق آخر، يواصل النادي المصري استعداداته بمعسكره المقام حالياً بمدينة بورسعيد، لمواجهة الإسماعيلي المرتقبة، والمقرر لها الأول من يناير المقبل ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري والتي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

واستعان علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، بناشئي الفريق الأخضر لتدعيم صفوف الفريق الأول، وصعد علي ماهر ثنائي فريق 2003 بالمصري، إبراهيم ناجي فى مركز قلب الدفاع، ومحمد فوزي جاد فى مركز الظهير الأيمن.

وطلب علي ماهر، تدعيم 3 مراكز بالفريق خلال الميركاتو الشتوي المرتقب، وذلك لدعم صفوف الفريق استعداداً لاستكمال مسابقة الدوري. ويأتى مركز المهاجم الصريح على رأس المراكز التى طلب علي ماهر تدعيمها، خاصة مع خروج مروان حمدى من حسابات النادى، كما طلب مدرب المصرى دعم مركز قلب الدفاع ولاعب وسط.



