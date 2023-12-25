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الطلائع ينهى استعداداته الليلة لمواجهة سموحة فى الدوري

12/25/2023 11:22:55 PM
(MENAFN- Youm7) ينهى فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى اليوم، الثلاثاء، استعداداته لمواجهة سموحة المقرر لها السابعة مساء غد، الأربعاء باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.



ويخوض الطلائع مرانه الأخير ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التي تدخل معسكراً مغلقاً الليلة بالإسكندرية.



ويفتقد فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، جهود خمسة لاعبين فى مباراة سموحة المقبلة فى الدوري، وعلى رأسهم محمد فتح الله مدافع الفريق بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث، وفريد شوقى وإسلام محارب للإيقاف بسبب الطرد، بجانب الثنائى أحمد الشيخ وكريم طارق ومحمد حمدى زكى بسبب الإصابة



ويواصل أحمد الشيخ، لاعب طلائع الجيش، الغياب عن فريقه فى مباراة سموحة المقبلة بالدوري، حيث يواجه اللاعب سوء حظ غريب مع توالى الإصابات التى يتعرض لها منذ انضمامه لصفوف طلائع الجيش قادماً من غزل المحلة فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، فلم يشارك اللاعب سوى فى مباراة واحدة وتعرض لخمسة إصابات متتالية، آخرها مزق العضلة الضامة.



ووضع محمد الأسيوطى، رئيس الجهاز الطبى، برنامجاً تأهيلياً للاعب للتعافى من الإصابة، ويتوقع عودته للمشاركة مع الطلائع عقب نهاية فترة التوقف الدولى فى يناير المقبل.



ويواصل محمد حمدى زكى، لاعب طلائع الجيش، الغياب عن فريقه فى مباراة سموحة المقبلة بالدوري، بسبب استمرار تنفيذه برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بمزق فى العضلة الأمامية والذى يبعده عن مباريات الطلائع الفترة الأخيرة.



ويفتقد فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، جهود الثنائى إسلام محارب وفريد شوقى لاعبى الفريق فى مباراة سموحة المقبلة بالدوري بسبب الإيقاف بعد تعرضهما للطرد فى مباراة المقاولون العرب الأخيرة التى خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف.



ويحتل الطلائع المركزالسادس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعدما لعب 9 مباريات، حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 8.




وعكف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على دراسة مباريات سموحة الأخيرة بالدورى، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق السكندري بحثاً عن استعادة الانتصارات بالمسابقة المحلية.



وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى الجولة الاخيرة للمسابقة.












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