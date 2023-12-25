تفاصيل قصة غرام فريد الأطرش بالزمالك فى ذكرى رحيله

MENAFN - Youm7) تمر اليوم، الثلاثاء، ذكرى رحيل الموسيقار الكبير فريد الأطرش الذى غادر عالمنا فى 26 ديسمبر 1974 بعدما أصيب بأزمة قلبية نُقل على أثرها للمستشفى فى بيروت، ليلقى ربه بعد مسيرة حافلة من الطرب الأصيل.

فريد الأطرش كان عاشقا لنادي الزمالك ، ومن أكثر الناس تعصباً فى مشاهدة المباريات، ومنعه الأطباء من ممارسة هوايته المفضلة خوفاً على صحته، وجمعته مواقف عديدة مع أصدقائه الفنانين بسبب تعصبه الشديد للقلعة البيضاء فضلا عن دوره الملموس فى إنقاذ الزمالك من الإفلاس.

خناقة بين العندليب والأطرش بسبب الأهلى والزمالك





دائما ما تكون هناك مشاكسات بين جمهور "الأهلى" و"الزمالك"، حتى فى زمن الفن الجميل، ففى عام 1960، عندما فاز الزمالك على الأهلى أقام فريد الأطرش احتفالية كبرى دعا فيها فريقى الأهلى والزمالك، وفى عام 1961 نذرت النجمة اللبنانية صباح أن تقيم حفلا للأهلى إذا فاز.

وفى 12 ديسمبر عام 1961، نشرت مجلة "الكواكب" موضوعا بعنوان "صباح تحتفل بالأجوال الثلاثة"، حيث وفت النجمة بنذرها وأقامت حفلا كبيرا بعد فوز الأهلى، دعت إليه عدد من النجوم أنصار الناديين، وكان على رأس النجوم الأهلاوية عبد الحليم حافظ والمخرج عز الدين ذو الفقار وصالح سليم، ومن أنصار الزمالك الفنان فريد الأطرش والفنان صلاح ذو الفقار، وظل العندليب يغنى احتفالا بفوز الأهلى، وهناك صورة يرفع خلالها عبد الحليم حافظ 3 أصابع، فى إشارة إلى الأهداف الـ3 التي فاز بها الأهلي على الزمالك، وكان من المقرر أن يغني "مغرور"، وغيّر كلمات أغنية "يا حلاوتك يا جمالك" للفنانة فايزة أحمد، التى لحنها "الأطرش" إلى "يا خيبتك يا زمالك.. يا خيبتك الأويّة.. كان مالي بس ومالك.. راح أبقى أهلويّة".

وقال فريد الأطرش، في نهاية الحفل، "تعرضت لموقف محرج لأول مرة فى حياتي بسبب نادي الزمالك، وسأفكر فى تشجيع الأهلي الفترة المقبلة".

خلاف بين المايسترو والأطرش بسبب الزمالك





ودخل صالح سليم رئيس الأهلى الأسبق فى خلاف شديد مع المطرب الراحل فريد الأطرش الذي يعد من أكثر المشجعين لنادى الزمالك، وضرب فريد الأطرش أروع الأمثلة فى مساندة القلعة البيضاء أثناء أزماتها المالية، حيث قام بإحياء عدة حفلات داخل النادي وتبرع بكامل إيرادها لاستكمال منشآت النادي مثل تشييد المبنى الاجتماعي وتجديد مدرجات النادي بعدما عصفت بالنادي أزمة كبيرة بعد تأميم ممتلكات النادي فما كان من فريد الأطرش إلا أن قام بتكريس فنه وشخصه لخدمة النادي.

وكان لتضامن الأطرش مع نادي الزمالك وتجاهل الأهلي سبب استياء الراحل صالح سليم وظهر ذلك أثناء حوارته فى إحدى الصحف عندما تم سؤاله عن المطرب المفضل لديه فأجاب: عبدالحليم حافظ "وفريد الأطرش ده محبوش"، حسب ما نشرته جريدة أخبار اليوم في 11 فبراير عام 1961.

وعندما علم فريد الأطرش بهذا الحوار غضب كثيرا بسبب رد صالح سليم وقد علق على هذا، قائلا "كل إنسان حر في اختيار مطربه المفضل أما قول الكابتن صالح سليم عبارة (أنا ما احبوش) فقد تبرع بها الكابتن ولم يسأله أحد عن رأيه في شخصي الضعيف.

الأطرش ينقذ الزمالك من الإفلاس





وفى شهر مارس عام 1966، تعرض نادى الزمالك لضائقة مالية شديدة، فعلم فريد الأطرش بها، فحضر إلى النادى، والتقى اللواء حسين لبيب مدير عام النادى، فى ذلك الوقت، وأبلغه بوقوفه بجانب النادى فى ظروفه الصعبة، هو وفرقته الموسيقية، بدون أى مقابل، وخلال أسبوعين من لقائه مدير عام النادى، أحيا فريد الأطرش حفلا فى سرادق كبير شيده عرابى وكيل الفنانين بملعب كرة القدم، حقق دخلا للنادى بلغ نحو 100 ألف جنيه، فى ذلك الوقت، ورفض فريد وفرقته تقاضى أى مبلغ مالى.

فاروق جعفر يعترف: حصلت على أول 100 جنيه في حياتى من فريد الأطرش





قال فاروق جعفر، لاعب نادي الزمالك السابق، إنه حصل على أول 100 جنيه في حياته من المطرب الراحل فريد الأطرش كهدية.

وأضاف جعفر، خلال حواره لقناة الزمالك، "كان هناك كم كبير جدا من الفنانين حريصين على قضاء أوقاتهم في نادي الزمالك الاجتماعي، وقتها كانت قد انتقلت المباريات خارج ميت عقبة والجزيرة".

وتابع جعفر: "أول 100 جنيه مسكتها في حياتي كانت من فريد الأطرش عام 1971".

وواصل: "الظروف الصعبة التي كان يمر بها نادي الزمالك سابقا جعلت الإدارة غير قادرة على منح اللاعبين المقابل المالي اللائق لذلك كانت الهدايا تعوض ذلك".





