كولر يواصل تطبيق سياسة التدوير فى الأهلى لمحاربة الإجهاد وضغط المباريات

(MENAFN
- Youm7) يواصل مارسيل كولر، المدير الفني للأهل
، تطبيق سياسة التدوير خلال مباريات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، للحفاظ على لاعبيه الأساسيين وعدم تعرضهم للإجهاد بسبب ضغط المباريات، بعد خوض مباريات قوية فى بطولة كأس العالم للأندية، والسفر إلى الإمارات لخوض مباراة سيراميكا في نصف نهائي كأس السوبر المصري بعدها بـ72 ساعة بدون الحصول على راحة، ثم مباراة الخميس المقبل.
وينوي كولر استمرار إجراء تعديل على التشكيل الأحمر، ومنح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي في مباريات كأس العالم للأندية، مثل محمد مجدي أفشة ورامي ربيعة وأكرم توفيق وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وعمرو السولية وكريم الدبيس وصلاح محسن.
ولعب المارد الأحمر ثلاث مباريات في مونديال الأندية الذى أقيم بالمملكة العربية السعودية بفوزه على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 ثم خسر من فلومينيسي البرازيلي بهدفين قبل أن يهزم أوراوا بأربعة أهداف مقابل هدفين.
ويفتقد الأهلى جهود رضا سليم وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوى كريستو بسبب الإصابة.
MENAFN25122023000132011024ID1107656376
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.