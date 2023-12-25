Tuesday, 26 December 2023 10:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كولر يواصل تطبيق سياسة التدوير فى الأهلى لمحاربة الإجهاد وضغط المباريات

12/25/2023 11:22:55 PM
(MENAFN- Youm7) يواصل مارسيل كولر، المدير الفني للأهل
، تطبيق سياسة التدوير خلال مباريات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، للحفاظ على لاعبيه الأساسيين وعدم تعرضهم للإجهاد بسبب ضغط المباريات، بعد خوض مباريات قوية فى بطولة كأس العالم للأندية، والسفر إلى الإمارات لخوض مباراة سيراميكا في نصف نهائي كأس السوبر المصري بعدها بـ72 ساعة بدون الحصول على راحة، ثم مباراة الخميس المقبل.
وينوي كولر استمرار إجراء تعديل على التشكيل الأحمر، ومنح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي في مباريات كأس العالم للأندية، مثل محمد مجدي أفشة ورامي ربيعة وأكرم توفيق وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وعمرو السولية وكريم الدبيس وصلاح محسن.
ولعب المارد الأحمر ثلاث مباريات في مونديال الأندية الذى أقيم بالمملكة العربية السعودية بفوزه على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 ثم خسر من فلومينيسي البرازيلي بهدفين قبل أن يهزم أوراوا بأربعة أهداف مقابل هدفين.
ويفتقد الأهلى جهود رضا سليم وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوى كريستو بسبب الإصابة.








MENAFN25122023000132011024ID1107656376

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث