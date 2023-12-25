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دوري زين للقدم.. العربي يفوز على الشباب بنتيجة (1 - 0) والنصر يتعادل مع السالمية (1-1)

12/25/2023 11:22:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 12 (كونا) -- فاز فريق نادي العربي لكرة القدم اليوم الإثنين على الشباب بهدف نظيف فيما تعادل النصر مع السالمية بهدف لكل منهما في اختتام مواجهات الجولة الـ11 من الدوري المحلي الممتاز (دوري زين).
وخطف العربي نقاط المباراة الثلاث في الدقيقة الـ94 بهدف المحترف المغربي حمزة خابا عبر ضربة رأسية.
وبهذه النتيجة تساوى العربي في النقاط مع الكويت المتصدر بـ26 نقطة وبفارق الأهداف فيما أبقى الشباب على نقاطه الـ11 في المركز الثامن.
وفي المباراة الأخرى تقدم النصر على ضيفه السالمية بهدف أيمن لقجع في الدقيقة الـ23 ليتعادل الثاني عبر لاعبه اليكس ليما في الدقيقة الـ55 من ركلة جزاء.
وبنتيجة المباراة رفع النصر رصيده إلى 17 نقطة يشغل بها المركز الرابع فيما وصل السالمية إلى النقطة الـ15 في المركز الخامس.
وأسفرت نتائج الجولة عن فوز فرق القادسية والكويت والفحيحيل والعربي على الجهراء وكاظمة وخيطان والشباب على التوالي فيما تعادل النصر مع السالمية. (النهاية)

س ع د / م ص ع



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