دوري زين للقدم.. العربي يفوز على الشباب بنتيجة (1 - 0) والنصر يتعادل مع السالمية (1-1)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 12 (كونا) -- فاز فريق نادي العربي لكرة القدم اليوم الإثنين على الشباب بهدف نظيف فيما تعادل النصر مع السالمية بهدف لكل منهما في اختتام مواجهات الجولة الـ11 من الدوري المحلي الممتاز (دوري زين).
وخطف العربي نقاط المباراة الثلاث في الدقيقة الـ94 بهدف المحترف المغربي حمزة خابا عبر ضربة رأسية.
وبهذه النتيجة تساوى العربي في النقاط مع الكويت المتصدر بـ26 نقطة وبفارق الأهداف فيما أبقى الشباب على نقاطه الـ11 في المركز الثامن.
وفي المباراة الأخرى تقدم النصر على ضيفه السالمية بهدف أيمن لقجع في الدقيقة الـ23 ليتعادل الثاني عبر لاعبه اليكس ليما في الدقيقة الـ55 من ركلة جزاء.
وبنتيجة المباراة رفع النصر رصيده إلى 17 نقطة يشغل بها المركز الرابع فيما وصل السالمية إلى النقطة الـ15 في المركز الخامس.
وأسفرت نتائج الجولة عن فوز فرق القادسية والكويت والفحيحيل والعربي على الجهراء وكاظمة وخيطان والشباب على التوالي فيما تعادل النصر مع السالمية. (النهاية)
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