الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية جنوبي لبنان و(المقاومة) تشن سلسلة عمليات ضد جنوده

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 25 - 12 (كونا) -- نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين غارات جوية بالطيران والمسيرات الحربية بلغت إحداها عمق الجنوب في منطقة (جزين) فيما شنت (المقاومة) نحو سبع عمليات استهدفت فيها جنود الاحتلال ومواقعه.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية إن الطيران الحربي للاحتلال نفذ سلسلة غارات صباحا على أطراف بلدة (عيترون) كما شن غارة جوية على جنوب بلدة (ميس الجبل) استهدفت منطقة زراعية خالية.
وشنت قوات الاحتلال غارات متتالية عبر الطائرات المسيرة على محيط بلدة (عيتا الشعب) و(تلة الراهب).
وذكرت الوكالة الوطنية أن مسيرة لجيش الاحتلال أغارت مساء على واد في (جبل الريحان) في منطقة (جزين) جنوبي لبنان البعيدة من الحدود الجنوبية للبنان.
ونفذت مسيرة أخرى غارة على المنطقة الواقعة ما بين بلدتي (راميا وبيت ليف).
وتعرض (وادي حامول) وأطراف (حانين وعيتا الشعب) لقصف مدفعي من قبل قوات الاحتلال التي قصفت بالقذائف الفوسفورية أطراف بلدة (العديسة) والتي تعرضت الى القصف المدفعي مع (تلة المطران) في (سردا).
وطاول القصف (حرج هورا) بين بلدتي (كفركلا ودير ميماس) إضافة الى الأطراف الجنوبية لبلدة (حولا).
كما تعرضت أطراف بلدة (كفركلا) و(سهل مرجعيون) لقصف بالقذائف الفوسفورية كذلك تعرض (جبل اللبونة) ومحيط بلدة (الناقورة) و(جبل العلام) لقصف مدفعي.
وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام ان جيش الاحتلال الاسرائيلي نصب منطادا تجسسيا فوق بلدتي (الضهيرة وعلما الشعب).
وطاول القصف المدفعي لجيش الاحتلال بلدة (ميس الجبل) و(تلة الحمامص) ومنطقة (وادي العصافير) في بلدة (الخيام) كما قصفت أطراف بلدتي (طيرحرفا والجبين).
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام عن (المقاومة) نعيها لاحد عناصرها واعلانها استهداف انتشار لجنود الاحتلال في محيط ثكنة (ميتات) وتجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع (بركة ريشا).
كما أعلنت عن استهداف قاعدة (بيت هلل) العسكرية شرق مستعمرة (كريات شمونة) بالأسلحة المناسبة واوقعوا فيها "اصابات مؤكدة".
واستهدف عناصر (المقاومة) ايضا مبان في مستعمرة (مسكاف عام) بالأسلحة الصاروخية ومستعمرتي (أفيفيم) و (المطلة).
ونقلت الوكالة الوطنية عن (المقاومة) اعلانها استهداف تموضعا لجنود الاحتلال الاسرائيلي داخل مبنى في مستعمرة (المنارة) وفي محيط موقع (حانيتا) بالاسلحة المناسبة واوقعوا فيه اصابات مؤكدة بين قتيل وجريح.
يذكر ان المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال الاسرائيلي و(المقاومة) في لبنان تتواصل يوميا وتبلغ احيانا مناطق بعيدة عن جانبي الحدود. (النهاية)
أ ي ب / م م ج
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