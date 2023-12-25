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الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية جنوبي لبنان و(المقاومة) تشن سلسلة عمليات ضد جنوده

12/25/2023 11:22:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 25 - 12 (كونا) -- نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين غارات جوية بالطيران والمسيرات الحربية بلغت إحداها عمق الجنوب في منطقة (جزين) فيما شنت (المقاومة) نحو سبع عمليات استهدفت فيها جنود الاحتلال ومواقعه.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية إن الطيران الحربي للاحتلال نفذ سلسلة غارات صباحا على أطراف بلدة (عيترون) كما شن غارة جوية على جنوب بلدة (ميس الجبل) استهدفت منطقة زراعية خالية.
وشنت قوات الاحتلال غارات متتالية عبر الطائرات المسيرة على محيط بلدة (عيتا الشعب) و(تلة الراهب).
وذكرت الوكالة الوطنية أن مسيرة لجيش الاحتلال أغارت مساء على واد في (جبل الريحان) في منطقة (جزين) جنوبي لبنان البعيدة من الحدود الجنوبية للبنان.
ونفذت مسيرة أخرى غارة على المنطقة الواقعة ما بين بلدتي (راميا وبيت ليف).
وتعرض (وادي حامول) وأطراف (حانين وعيتا الشعب) لقصف مدفعي من قبل قوات الاحتلال التي قصفت بالقذائف الفوسفورية أطراف بلدة (العديسة) والتي تعرضت الى القصف المدفعي مع (تلة المطران) في (سردا).
وطاول القصف (حرج هورا) بين بلدتي (كفركلا ودير ميماس) إضافة الى الأطراف الجنوبية لبلدة (حولا).
كما تعرضت أطراف بلدة (كفركلا) و(سهل مرجعيون) لقصف بالقذائف الفوسفورية كذلك تعرض (جبل اللبونة) ومحيط بلدة (الناقورة) و(جبل العلام) لقصف مدفعي.
وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام ان جيش الاحتلال الاسرائيلي نصب منطادا تجسسيا فوق بلدتي (الضهيرة وعلما الشعب).
وطاول القصف المدفعي لجيش الاحتلال بلدة (ميس الجبل) و(تلة الحمامص) ومنطقة (وادي العصافير) في بلدة (الخيام) كما قصفت أطراف بلدتي (طيرحرفا والجبين).
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام عن (المقاومة) نعيها لاحد عناصرها واعلانها استهداف انتشار لجنود الاحتلال في محيط ثكنة (ميتات) وتجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع (بركة ريشا).
كما أعلنت عن استهداف قاعدة (بيت هلل) العسكرية شرق مستعمرة (كريات شمونة) بالأسلحة المناسبة واوقعوا فيها "اصابات مؤكدة".
واستهدف عناصر (المقاومة) ايضا مبان في مستعمرة (مسكاف عام) بالأسلحة الصاروخية ومستعمرتي (أفيفيم) و (المطلة).
ونقلت الوكالة الوطنية عن (المقاومة) اعلانها استهداف تموضعا لجنود الاحتلال الاسرائيلي داخل مبنى في مستعمرة (المنارة) وفي محيط موقع (حانيتا) بالاسلحة المناسبة واوقعوا فيه اصابات مؤكدة بين قتيل وجريح.
يذكر ان المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال الاسرائيلي و(المقاومة) في لبنان تتواصل يوميا وتبلغ احيانا مناطق بعيدة عن جانبي الحدود. (النهاية)

أ ي ب / م م ج




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