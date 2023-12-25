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وزير الدفاع الروسي يعلن استيلاء قوات بلاده على مدينة (مارينكا) في شرق اوكرانيا

12/25/2023 11:22:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 25 - 12 ( كونا ) - - اعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الاثنين ان القوات الروسية استولت على بلدة (مارينكا) التي تبعد حوالي 5 كيلومترات عن دونيتسك شرق اوكرانيا .
ونسب موقع الرئاسة الروسية الالكتروني الى شويغو قوله خلال لقاء عقده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان " القوات الروسية دمرت الاستحكامات الاوكرانية القوية في مارينكا واستولت عليها " مبينا ان السيطرة على هذه البلدة ادت الى اضعاف القدرات الدفاعية للقوات الاوكرانية وتمهد الطريق امام القوات الروسية لمواصلة العمليات الهجومية".
وذكر ان الاستيلاء على هذه البلدة ادى الى ابعاد القوات الاوكرانية بما في ذلك المدفعية التي كانت تقصف مدينة (دونيتسك).
وكان الرئيس بوتين اعلن في فبراير 2022 عن البدء في تنفيذ عملية عسكرية خاصة في اوكرانيا بهدف حماية السكان المدنيين في دونباس. (النهاية)

ا س / م م ج



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