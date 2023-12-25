وزيرا خارجية الأردن وإيران يؤكدان ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 25 - 12 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم الاثنين ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما يسببه من كارثة إنسانية وما يحمله من خطر لتوسع الحرب.
وذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزيرها ايمن الصفدي من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان بحثا خلاله جهود وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية بشكل فوري.
ونقل البيان عن وزير الخارجية الإيراني إشادته بدور الأردن في نصرة القضية الفلسطينية وتلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني.
من جانبه أكد الوزير الصفدي حرص بلاده على العمل مع جميع الأطراف من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.
ووفق البيان بحث الوزيران خطر تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن حيث اكد الصفدي ان بلاده تتعامل مع الموضوع على انه تهديد لأمنها الوطني وأنه سيتخذ كل ما يلزم من إجراءات لدحرة. (النهاية)
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