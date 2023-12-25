Tuesday, 26 December 2023 10:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزيرا خارجية الأردن وإيران يؤكدان ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

12/25/2023 11:22:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 25 - 12 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم الاثنين ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما يسببه من كارثة إنسانية وما يحمله من خطر لتوسع الحرب.
وذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزيرها ايمن الصفدي من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان بحثا خلاله جهود وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية بشكل فوري.
ونقل البيان عن وزير الخارجية الإيراني إشادته بدور الأردن في نصرة القضية الفلسطينية وتلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني.
من جانبه أكد الوزير الصفدي حرص بلاده على العمل مع جميع الأطراف من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.
ووفق البيان بحث الوزيران خطر تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن حيث اكد الصفدي ان بلاده تتعامل مع الموضوع على انه تهديد لأمنها الوطني وأنه سيتخذ كل ما يلزم من إجراءات لدحرة. (النهاية)

ا ب / ف ا س


MENAFN25122023000071011013ID1107656372

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث